Εκλογικό προσκλητήριο Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: «Μπετόν αρμέ» μέχρι την άνοιξη του 2027

Η δικαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η βελτίωση των αγροτικών πληρωμών θεωρούνται στρατηγικά εργαλεία για την ενίσχυση της στήριξης στην περιφέρεια.  

Κώστας Τσιτούνας

Εκλογικό προσκλητήριο Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: «Μπετόν αρμέ» μέχρι την άνοιξη του 2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τη Νέα Δημοκρατία σε πλήρη πολιτική ετοιμότητα και εσωκομματική συνοχή έως τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.
  • Η δικαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η βελτίωση των αγροτικών πληρωμών θεωρούνται στρατηγικά εργαλεία για την ενίσχυση της στήριξης στην περιφέρεια.
  • Η Συνταγματική Αναθεώρηση θα περιλαμβάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του «βαθέος κράτους».
  • Η κυβέρνηση προετοιμάζει οικονομικό πακέτο 2 δισ. ευρώ για τη ΔΕΘ, με μέτρα που εστιάζουν σε φοροελαφρύνσεις, στήριξη οικογένειας και ενισχύσεις συνταξιούχων.
  • Ο πρωθυπουργός αποκλείει πρόωρες εκλογές και ζητά από τους βουλευτές να λειτουργήσουν ως ενωμένος πολιτικός στρατός για την επίτευξη αυτοδυναμίας το 2027.
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Το τριπλό μήνυμα του πρωθυπουργού στους βουλευτές της ΝΔ, το «όπλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περιφέρεια, η Συνταγματική Αναθεώρηση και το πακέτο των 2 δισ. ευρώ για τη ΔΕΘ

Σε τροχιά παρατεταμένης αλλά απόλυτα ελεγχόμενης προεκλογικής περιόδου θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κυβερνών κόμμα, κατά τη διάρκεια της σημερινής κρίσιμης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πριν από τη θερινή ανάπαυλα της Βουλής, ο πρωθυπουργός επιλέγει να στείλει ένα σαφές στίγμα πλήρους πολιτικής ετοιμότητας, επιδιώκοντας να σφυρηλατήσει την απόλυτη εσωκομματική συνοχή και να εξαφανίσει κάθε εστία εσωστρέφειας.

Με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες την άνοιξη του 2027, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κυβερνητική χαλάρωση, ζητώντας από τους βουλευτές του να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές» του κυβερνητικού έργου στις περιφέρειές τους.

Η «δικαίωση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια της υπαίθρου

Ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά που κρατά στα χέρια του ο πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι η θετική εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχςιοθέτηση των περισσότερων καταγγελιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για πλήρη δικαίωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας την πίεση αλλά και τη στήριξη που παρείχαν οι βουλευτές της επαρχίας το προηγούμενο διάστημα.

Η κίνηση αυτή έχει βαθύτατα στρατηγικό χαρακτήρα. Με την εξομάλυνση των αγροτικών πληρωμών και τη θεσμική θωράκιση του Οργανισμού, στόχος είναι να κλείσουν άμεσα οι όποιες εσωκομματικές γκρίνιες και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με την εκλογική βάση της επαρχίας, η οποία αποτελεί παραδοσιακό πυλώνα της Νέας Δημοκρατίας.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Μετωπική σύγκρουση με το «βαθύ κράτος»

Στο θεσμικό πεδίο, ο πρωθυπουργός θέτει σε πρώτο πλάνο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, μετατρέποντάς την σε κεντρικό προεκλογικό αφήγημα της παράταξης. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα που θα παρουσιάσει περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, με αιχμή του δόρατος την καθολική και αυστηρή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, εισάγονται αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως η ρητή απαγόρευση της αναδρομικής φορολόγησης, προκειμένου να εμπεδωθεί ένα σταθερό περιβάλλον για την οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το σύνθημα για μια μετωπική σύγκρουση με τις διαχρονικές παθογένειες και το «βαθύ κράτος», καλώντας την αντιπολίτευση να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που ζητά η κοινωνία.

Οικονομικό «καλάθι» 2 δισ. ευρώ ενόψει Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Η ομιλία του πρωθυπουργού θα περιλαμβάνει και τα πρώτα σαφή μηνύματα για την οικονομική στρατηγική του φθινοπώρου. Ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει το προσχέδιο του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το οποίο αναμένεται να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα είναι απόλυτα στοχευμένες, με σκοπό να ανακουφίσουν τα στρώματα που πιέζονται περισσότερο από την καθημερινότητα. Το βάρος θα πέσει σε:

  • Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Γενναία μέτρα στήριξης της οικογένειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
  • Νέες διορθωτικές ενισχύσεις για τους συνταξιούχους που πλήττονται από την προσωπική διάφορα.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές του να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τα μέτρα της ΔΕΘ.

Στρατηγική «μπετόν αρμέ» μέχρι την άνοιξη του 2027

Ο απώτερος σκοπός της πρωθυπουργικής παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός αρραγούς εσωτερικού μετώπου. Ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να βάλει τέλος στα σενάρια περί πρόωρου εκλογικού αιφνιδιασμού το φθινόπωρο, τα οποία συχνά προκαλούν νευρικότητα και παραλύουν τον κρατικό μηχανισμό.

Το μήνυμα προς τους βουλευτές θα είναι σαφές: η σταθερότητα απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Το Μαξίμου ζητά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα να λειτουργήσει ως συμπαγής πολιτικός στρατός, μεταφέροντας το κυβερνητικό έργο σε κάθε γωνιά της χώρας και αποφεύγοντας φαινόμενα αλαζονείας ή χαλάρωσης, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση μιας τρίτης συνεχόμενης αυτοδυναμίας.

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