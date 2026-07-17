Μητσοτάκης: «Δικαιωθήκαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» - Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται δικαιωμένος μετά την αρχειοθέτηση των περισσότερων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διαμηνύει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συζητά σενάρια συνεργασιών

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης: «Δικαιωθήκαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» - Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει δικαιωμένος από την αρχειοθέτηση των περισσότερων υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απαλλαγή εννέα κυβερνητικών στελεχών.
  • Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει κάθε συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες και ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική «δεν είναι deal».
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για ακραία ρητορική που παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας πριν την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
  • Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση υπογραμμίζει τα επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας την τελευταία επταετία.
  • Ο πρωθυπουργός θέτει ως μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία του κόμματός του στις εκλογές του 2027, συνδέοντάς τες με την ελληνική προεδρία στην ΕΕ και τις κρίσιμες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.
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Σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι από τα 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι εννέα απαλλάσσονται πλήρως, ενώ για τέσσερις ακόμη η διερεύνηση συνεχίζεται μόνο για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει τις παραιτήσεις τριών υπουργών αποκλειστικά για λόγους πολιτικής ευθιξίας, τονίζοντας ότι «έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες».

Το κυβερνητικό επιτελείο σηκώνει το γάντι και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας, ενώ αφήνει αιχμές ακόμη και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση.

Πυρά κατά ΠΑΣΟΚ: «Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη;»

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκεται κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορείται ότι υιοθέτησε ακραία ρητορική, μιλώντας για «κυβέρνηση υποδίκων» και «συμμορίες» πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Στο Μαξίμου επιμένουν ότι όσοι προεξόφλησαν ενοχές οφείλουν πλέον να απολογηθούν δημόσια, ενώ σημειώνουν ότι οι περισσότερες υποθέσεις που είχαν προκαλέσει πολιτική θύελλα έχουν ήδη τεθεί στο αρχείο. Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη που εξετάζονται απέχουν σημαντικά από εκείνα που είχαν αρχικά παρουσιαστεί, κάνοντας λόγο για μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις αρχικές εκτιμήσεις και στα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια.

Καθαρό μήνυμα προς Σαμαρά: «Η πολιτική δεν είναι deal»

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχουν οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη που ερμηνεύονται ως ευθεία απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά και στα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Το Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μπει σε συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική «δεν είναι deal». Μάλιστα αφήνουν σαφείς αιχμές προς όσους ασκούν σκληρή κριτική στην κυβερνητική εξωτερική και οικονομική πολιτική και στη συνέχεια εμφανίζονται πρόθυμοι να συζητήσουν συνεργασίες.

Το μήνυμα είναι σαφές: ακόμη και αν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανοίξει καμία συζήτηση με όσους αμφισβητούν συνολικά τη στρατηγική της. Ακόμα κι αν πουν ότι «δεν έχουμε πρόβλημα με τον Μητσοτάκη, όλα είναι εντάξει», οι πόρτες έχουν κλείσει λένε από την κυβέρνηση βάζοντας στο κάδρο τον Αντώνη Σαμαρά.

Βολές και κατά Τσίπρα για τα εθνικά θέματα

Σκληρή ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού και στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί «εθνικής ήττας» στο ζήτημα των F-35, υπενθυμίζοντας ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο πρόγραμμα, ενώ σήμερα έχει ήδη εξασφαλίσει την προμήθεια των αμερικανικών μαχητικών, με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας.

Παράλληλα, προβάλλει ως επιτεύγματα της τελευταίας επταετίας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, την απόκτηση Rafale και Belharra, την αναβάθμιση των F-16, τις συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών.

«Μόνος στόχος η αυτοδυναμία το 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Όπως τονίζει, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Παράλληλα, συνδέει τις επόμενες εκλογές με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και με τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ως στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας στην Ευρώπη.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προβάλλοντας το αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας κάθε παράθυρο συνεργασιών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά.

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