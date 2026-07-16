Κυβέρνηση σε ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 που κρέμασαν στα μανταλάκια;

Snapshot Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για παραπληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχειοθέτηση των 7 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απαιτεί διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή για αξιολόγηση, σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Το ΠΑΣΟΚ είχε αποκαλέσει την κυβέρνηση «κυβέρνηση υποδίκων», προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης, γεγονός που η κυβέρνηση καταγγέλλει.

Η κυβέρνηση ζητά από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί δημοσίως και απηλλάγησαν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει ότι η δικαιοσύνη παραπέμπει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια αναστροφής της πραγματικότητας. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τη αρχειοθέτηση των 7 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κυβερνητικές πηγές, αρχικά τονίζουν πως όσο το ΠΑΣΟΚ «αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις», και συνεχίζουν:

«Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: “Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά” Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών».

Αντιθέτως, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, το ΠΑΣΟΚ «μίλησε για “κυβέρνηση υποδίκων” προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης». Και καταλήγουν από την κυβέρνηση: «Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που “κρέμασαν στα μανταλάκια” και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;»

Τι είχε πει ο Τσουκαλάς

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας σχετική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημείωνε:

«Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο και την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη, επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατήγορου.

Φανταζόμαστε δεν ξέχασε τη δική του δήλωση ανήμερα της διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή όπου εκτάκτως είχε εμφανιστεί στη Γραμματεία Τύπου μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για να αναφέρει σε πανελλήνια μετάδοση ότι πρόκειται για "σοβαρή υπόθεση".

Πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται ποινικά βουλευτές και προσωπικές κομματικές επιλογές του Πρωθυπουργού σε έναν δημόσιο οργανισμό όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να εγκαλούν την αντιπολίτευση γιατί ζήτησε την έρευνα τους. Δυστυχώς για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη».

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