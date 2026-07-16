Μαρινάκης για 4 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας - Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Πάνω από 64.000 ρυθμίσεις έχουν γίνει για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ανέφερε κατά την εισήγησή του ο κ. Μαρινάκης.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές που διώκονται:

«Πριν από μερικούς μήνες όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας 11+2 βουλευτών, η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματκή αντιπολίτευση μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων προεξοφλώντας άσκηση ποινικής δίωξης και ενοχή. Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους;

(...)

Αν θα είναι υποψήφιοι; Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι»

Οι 4 θα δικαστούν, μπορεί να αθωωθούν, τόνισε.

Για σύσφιξη σχέσεων Τουρκίας – Αιγύπτου:

«Επειδή το αφήγημα της ενδοτικότητας αρέσει σε κάποιους, είναι το αφήγημα που καταρρίπτεται. Είχαν πολλές κυβερνήσεις δυνατότητα να υπογράψουν ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Δεν θυμάμαι να το έκαναν. Και άλλες συμφωνίες»

«Παρακολουθούμε τα πάντα, δεν απαντάμε σε φήμες και δημοσιεύματα. Δεν επανακαθορίζουμε την στάση μας»

Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και πιθανή συνεργασία της ΝΔ:

«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Έστω ότι κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν είναι το θέμα να γίνει μια συμφωνία. Όταν κάποιος έχει υποστηρίξει ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι μειοδοτική, δεν αρκεί να βγει να πει εντάξει τώρα δέχομαι τον κ. Μητσοτάκη»

Για συνταγματική αναθεώρηση:

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ, το ‘παρών” είναι φύλλον συκής. Με το ΠΑΣΟΚ είχαμε τη δυνατότητα για ευρύτερες πλειοψηφίες και κάποια άρθρα να αναθεωρηθούν. Σε αυτή τη Βουλή έχουμε τις 180 ψήφους. Στην επόμενη Βουλή ποιος εγγυάται στο ΠΑΣΟΚ ότι θα έχει τους βουλευτές που χρειάζονται; Τι θα πει το ΠΑΣΟΚ αν τις μεγάλες αλλαγές θα πρέπει να τις περάσουμε με τα κόμματα των άκρων; Ή πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι θα μεταλλαχθεί ο κ. Τσίπρας»

Για δηλώσεις Κακλαμάνη για πρόωρες εκλογές:

«Απάντησε ο πρωθυπουργός στην Βόρεια Εύβοια και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

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