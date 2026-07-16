Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Η απάντηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ηχηρό μήνυμα έστειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έπειτα από τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά ανέφερε:

Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Παπακώστα, Σκρέκας, Μπουκώρος, Σενετάκης: Οι 4 βουλευτές για τους όποιους ασκήθηκαν διώξεις - Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

11:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Η «Οδύσσεια» του Μέσι: Γιατί όλη η Ελλάδα έγινε... Αλμπισελέστε περιμένοντας να φτάσει στην Ιθάκη

11:53ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Ο Τραμπ διακινδυνεύει έναν ακόμη αμερικανικό πόλεμο χωρίς τέλος» - Απο το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν στο Ιράν

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε νέο είδος «κρυφού» πιθήκου στο Κονγκό - Δείτε βίντεο

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεόνυμφης Influencer - Σκοτώθηκε σε μετωπική με διάσημο σκιέρ στο γαμήλιο ταξίδι της

11:43LIFESTYLE

Τι λες τώρα: Η ατάκα του Λορέντζο Καριέρε που έγινε viral και το αντίο των «Φίλοι Για Πάντα» με stairway to heaven

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα γίνει στη συνέχεια με τις διώξεις στους 4 βουλευτές - Ερώτημα το αν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημητρακόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δικαίωση για Τσιάρα και Μηταράκη, ο αγώνας συνεχίζεται στον πολιτικό στίβο»

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για τη ζωή δίνει η 7χρονη μετά το φονικό τροχαίο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Συνελήφθη το άτομο που έδωσε τα κλειδιά στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος καταζητούμενος της Ιντερπόλ συνελήφθη με κόκκινα εσώρουχα στην Ταϊλάνδη

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι επτά βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο

11:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ο εγκέφαλός σας επαναλαμβάνει συνεχώς συζητήσεις στις 2 τα ξημερώματα

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Ανακαινίζονται το καλοκαίρι επιπλέον 240 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκρέκας, Μπουκώρος, Παπακώστα, Σενετάκης - Οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έσπασε το παράθυρο στην πτήση-θρίλερ της Ryanair - Πόσο πιθανό είναι να ξανασυμβεί - 8 ερωταπαντήσεις

10:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Μουντιάλ: Μέσι και Γιαμάλ... 19 χρόνια πριν - Η φωτογραφία των δύο ποδοσφαιριστών που γίνεται ξανά viral

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να χωνέψει... that it''s not coming home και χαστούκισε παίκτη της Αργεντινής!

10:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες διώξεις σε 22 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Μεταξύ αυτών οι 4 βουλευτές - Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

09:47LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε - Συγκινεί ο κουμπάρος του: «Άλλα σχέδια είχαμε», οι τρεις λέξεις της συζύγου του για το πρόωρο τέλος

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να χωνέψει... that it''s not coming home και χαστούκισε παίκτη της Αργεντινής!

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έσπασε το παράθυρο στην πτήση-θρίλερ της Ryanair - Πόσο πιθανό είναι να ξανασυμβεί - 8 ερωταπαντήσεις

10:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες διώξεις σε 22 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Μεταξύ αυτών οι 4 βουλευτές - Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Συνελήφθη το άτομο που έδωσε τα κλειδιά στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για τη ζωή δίνει η 7χρονη μετά το φονικό τροχαίο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου - Τέλος στα σενάρια για Κασσελάκη

10:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Μουντιάλ: Μέσι και Γιαμάλ... 19 χρόνια πριν - Η φωτογραφία των δύο ποδοσφαιριστών που γίνεται ξανά viral

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική στιγμή για ρεπόρτερ - Κατσαρίδα σερνόταν πάνω της την ώρα της ζωντανής μετάδοσης

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Παπαδόπουλου για Κυψέλη: Ανοχύρωτα στους σεισμούς τα κτήρια, αν έχουν υποστεί αλλαγή σχήματος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκρέκας, Μπουκώρος, Παπακώστα, Σενετάκης - Οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»: Το σημείωμα στην ιστορική κατοικία της «Ελενίτσας» και του «Αντωνάκη»

07:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή: «Δεν μετανιώνω για τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ