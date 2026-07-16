ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι επτά βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο

Snapshot Οι υποθέσεις επτά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης ενδείξεων για αξιόποινες πράξεις.

Τέσσερις βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τρεις πρώην βουλευτές και άλλα πρόσωπα, χωρίς προς το παρόν περαιτέρω δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι υπεύθυνη για τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Snapshot powered by AI

Στο αρχείο μπήκαν οι υποθέσεις επτά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων είχαν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή, για τους οποίους δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Αντίθετα, τέσσερις βουλευτές, οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης, Κατερίνα Παπακώστα κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η τελευταία κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση κι απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Εν εξελίξει έρευνες για άλλους τρεις πρώην βουλευτές

Για τα υπόλοιπα πρόσωπα που εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.

Άλλες έρευνες σχετικά με φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μη διακυβευθεί η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.