ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες διώξεις σε 22 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Μεταξύ αυτών 4 βουλευτές

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για φερόμενη απάτη σε αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Οι κατηγορίες για επτά άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Η έρευνα αφορά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και αποκαλύπτει μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια. Snapshot powered by AI

Νέες διώξεις εις βάρος 22 προσώπων για τις αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε σήμερα (16/07) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για τους Χρήστο Μπουκώρο, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα και Μάξιμο Σενετάκη. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, στο αρχείο τίθενται οι κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 7 βουλευτές από τους 11 της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετούς πρώην υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες κατά άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

Στις 24 Απριλίου 2026, η Ελληνική Βουλή έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, ώστε η EPPO να μπορέσει να συνεχίσει τις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά, αναζητώντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και αθωωτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων:

παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές τροποποιήσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλοίωση των πορισμάτων των ελέγχων, έκδοση ψευδών πιστοποιήσεων.

Σε σχέση με αυτές τις έρευνες, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO απαγγέλλει πλέον κατηγορίες:

στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης, και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές:

οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εμπιστοσύνης, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν:

έναν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, έναν συνεργάτη πρώην υπουργού, έναν κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό, καθώς και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν:

απάτη σε επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, καθώς και, για ορισμένους από αυτούς, τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που αποδίδονται στους υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις.

Οι κατηγορίες κατά άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν ποινική δίωξη.

Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα αθωωτικά στοιχεία.

Για τα υπόλοιπα πρόσωπα που εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.

Άλλες έρευνες σχετικά με φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μη διακυβευθεί η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μήνυμα Μαρινάκη

Ηχηρό μήνυμα έστειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έπειτα από τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά ανέφερε:

Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία

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