Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα γίνει στη συνέχεια με τις διώξεις στους 4 βουλευτές

Στο δικαστήριο παραπέμπονται πλέον για να δικαστούν για τα αδικήματα που τους αποδίδονται οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά των οποίων άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις κατά των Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μαξίμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η τέταρτη βουλευτής που κατηγορείται για εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Κατερίνα Παπακώστα, που κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Πλέον, οι τέσσερις βουλευτές αναμένεται να κληθούν να αποδείξουν την αθωότητά τους στο δικαστήριο, το αμέσως επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδικήματα που τους προσάπτονται από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρόκειται να παραγραφούν το επόμενο διάστημα και μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2026. Με βάση το γεγονός αυτό, αναμένεται η διαδικασία να επισπευθεί και να ξεκινήσει άμεσα, τις επόμενες ημέρες.

Ερώτημα παραμένει το κατά πόσο τα τέσσερα αυτά πρόσωπα θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους του κόμματος κατά τις επόμενες εθνικές εκλογές, είτε αυτές επισπευθούν και γίνουν εντός του 2026 είτε την άνοιξη του 2027, όπως επανέλαβε κατά την περιοδεία του στην Εύβοια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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