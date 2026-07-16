ΟΠΕΚΕΠΕ- Παπακώστα, Σκρέκας, Μπουκώρος, Σενετάκης: Οι 4 βουλευτές για τους όποιους ασκήθηκαν διώξεις

Snapshot Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι Παπακώστα, Σκρέκας, Μπουκώρος και Σενετάκης, διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για επτά άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η υπόθεση αρχειοθετήθηκε λόγω έλλειψης ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι κατηγορίες κατά των τεσσάρων βουλευτών αφορούν ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 22 άτομα, με κατηγορίες για πλημμελήματα που αφορούν απάτη σε επιδοτήσεις και παράνομες παρεμβάσεις σε ελεγκτικές διαδικασίες.

Η δίκη των τεσσάρων βουλευτών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, καθώς τα αδικήματα πρόκειται να παραγραφούν τον Σεπτέμβριο 2026. Snapshot powered by AI

Τέσσερις είναι τελικά οι εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 22 άτομα, ενώ για τους υπόλοιπους επτά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η υπόθεση αρχειοθετείται.

Παραπέμπονται για να δικαστούν οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος και Μάξιμος Σενετάκης.

Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, στο αρχείο τίθενται οι κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 7 βουλευτές: Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Για πλημμελήματα κατηγορούνται οι 4 βουλευτές

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα ανακοίνωσε την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος συνολικά 22 προσώπων. Όπως επισημαίνεται, οι έρευνες αφορούν φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του ΟΠΕΚΕΠΕ και σχετίζονται αποκλειστικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Απριλίου 2026 η Βουλή ενέκρινε το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να προχωρήσει στις έρευνές της, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και αθωωτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Μεταξύ των πρακτικών που περιγράφονται περιλαμβάνονται παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες,αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων,παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιους ελέγχους,απόκρυψη και αλλοίωση πορισμάτων ελέγχου, έκδοση ψευδών πιστοποιήσεων.

Για τις πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην γενικό διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης, σε δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, δημόσιος κτηνίατρος, καθώς και αρκετοί δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτη σε επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδείς βεβαιώσεις σε δημόσια έγγραφα και, κατά περίπτωση, ηθική αυτουργία στα αδικήματα που αποδίδονται στα υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία χρηματικές ποινές.

Μαρινάκης: Να ζητήσουν «συγγνώμη» όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων

Να ζητήσουν «συγγνώμη» όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έπειτα από τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος», επισημαίνει ο Παύλος Μαρινάκης και σημειώνει πως οι 4 «παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος» για τους οποίους, «ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας».

Τι θα γίνει στη συνέχεια με τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο δικαστήριο παραπέμπονται πλέον για να δικαστούν για τα αδικήματα που τους αποδίδονται οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά των οποίων άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις κατά των Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μαξίμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η τέταρτη βουλευτής που κατηγορείται για εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Κατερίνα Παπακώστα, που κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Πλέον, οι τέσσερις βουλευτές αναμένεται να κληθούν να αποδείξουν την αθωότητά τους στο δικαστήριο, το αμέσως επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδικήματα που τους προσάπτονται από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρόκειται να παραγραφούν το επόμενο διάστημα και μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2026. Με βάση το γεγονός αυτό, αναμένεται η διαδικασία να επισπευθεί και να ξεκινήσει άμεσα, τις επόμενες ημέρες.

Ερώτημα παραμένει το κατά πόσο τα τέσσερα αυτά πρόσωπα θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους του κόμματος κατά τις επόμενες εθνικές εκλογές, είτε αυτές επισπευθούν και γίνουν εντός του 2026 είτε την άνοιξη του 2027, όπως επανέλαβε κατά την περιοδεία του στην Εύβοια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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