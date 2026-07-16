Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων– 9 αθωώθηκαν – Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;

Snapshot Εννέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορήθηκαν στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αθωώθηκαν πλήρως, επισήμανε ο πρωθυπουργός στο πρώτο του σχόλιο για την υπόθεση.

Τέσσερα επιπλέον στελέχη της ΝΔ εξετάζονται για απλά πλημμελήματα, ενώ σε τρεις υπουργούς ζητήθηκε η παραίτηση για λόγους ευθιξίας.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο αθωότητας και για εμπλοκή σε εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της επικείμενης διαπραγμάτευσης για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και των εκλογών του 2027 για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

«Μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, αλλά εννέα στελέχη αποδείχθηκαν εντελώς αθώοι, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες;», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

«Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν 'κυβέρνηση υποδίκων'», επισήμανε ο ίδιος και συνέχισε σε αυστηρό ύφος: «Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου, άσκησε νέες διώξεις κατά 22 προσώπων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των προσώπων αυτών συμπεριλαμβάνονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Κώστας Σκρέκας, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, όπου συζητήθηκε ο κοινοτικός προϋπολογισμός.

H αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισ. για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας - πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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