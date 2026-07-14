«Στρατηγικός εφιάλτης» η επαναπροσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου - Τούρκοι κομάντος στην Αίγυπτο

Προσκαλώντας Τούρκους κομάντος σε αιγυπτιακό έδαφος, ο Σίσι κατέδειξε μια μετατόπιση της στρατιωτικής ισορροπίας στην περιοχή.

Μάνος Χατζηγιάννης

«Στρατηγικός εφιάλτης» η επαναπροσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου - Τούρκοι κομάντος στην Αίγυπτο
ΚΟΣΜΟΣ
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Σαν «στρατηγικό εφιάλτη» αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Ισραήλ την κλιμακούμενη επαναπροσέγγιση Τουρκίας - Αιγύπτου, η οποία εσχάτως αποτυπώνεται έντοντα στις επαναλαμβανόμενες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των δύο χωρών.

Μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε στην ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronot (Ynet) εξέτασε την κοινή στρατιωτική άσκηση με την ονομασία «Eagle Power Alliance» στην οποία συμμετείχαν Τουρκία, Αίγυπτος και Αζερμπαϊτζάν.

Στην άσκηση φέρεται να συμμετείχαν επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές, ειδικές δυνάμεις και μονάδες κομάντο και από τις δύο χώρες, με συγχρονισμένες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε αιγυπτιακό έδαφος.

Το Ynet σημείωσε ότι οι ασκήσεις, μετά την πρόσφατη συμφωνία-πλαίσιο άμυνας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, έχουν αλλάξει την υπάρχουσα δυναμική της συμμαχίας στην περιοχή. Η ανάλυση τόνισε ότι ενώ οι ασκήσεις χαρακτηρίστηκαν ως συνήθης συνεργασία με φιλικές χώρες, αποκάλυψαν μια βαθύτερη πραγματικότητα. Η προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου θεωρήθηκε σημαντικό σημείο καμπής στη γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής.

Τι συνέβη εβδομάδες πριν

Ο λόγος που η άσκηση θεωρήθηκε ανησυχητική συνδεόταν με εξελίξεις που σημειώθηκαν μόλις λίγες εβδομάδες πριν. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άσκηση ειδικών δυνάμεων ήταν η δεύτερη σημαντική εξέλιξη στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αυτό το καλοκαίρι. Στα τέλη Ιουνίου 2026, η Τουρκία και η Αίγυπτος διεξήγαγαν κοινές αεροπορικές ασκήσεις σε διάφορες στρατηγικές αεροπορικές βάσεις εντός της Αιγύπτου.

Η άσκηση περιελάμβανε μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αεροπορικών στόλων και των δύο χωρών. Αμέσως μετά τους ελιγμούς, η Αίγυπτος ανέπτυξε τα αεροπορικά της μέσα για να συμμετάσχει στην τριμερή αεροπορική άσκηση "Anatolian Eagle 2026" που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, μαζί με το Αζερμπαϊτζάν.

Κατά τη διάρκεια των αεροπορικών εξόδων, οι πιλότοι εξάσκησαν προηγμένες διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου, συντονισμένες επιθέσεις και τακτικές ηλεκτρονικού πολέμου. Η ανάλυση τόνισε ότι η ταχεία μετάβαση από σύνθετες αεροπορικές ασκήσεις σε ασκήσεις με κομάντο έδειχνε ότι δεν επρόκειτο για μια προσωρινή διπλωματική προσέγγιση.

Η ισραηινή ανάλυση υπενθύμισε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αμπντέλ Φατάχ Σίσι υπέγραψαν μια σημαντική αμυντική συμφωνία-πλαίσιο στο Κάιρο. Σχολιάστηκε ότι αυτή η νεοσύστατη στρατιωτική συνεργασία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στο Ισραήλ. Σημειώθηκε ότι ο Σίσι, προσκαλώντας Τούρκους κομάντος σε αιγυπτιακό έδαφος, κατέδειξε μια μετατόπιση της στρατιωτικής ισορροπίας στην περιοχή. Ο Ερντογάν, από την άλλη πλευρά, θεωρήθηκε ότι διαφυλάσσει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή ενισχύοντας τους δεσμούς με την Αίγυπτο.

Η ανάλυση υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν κατασκευάζει μια σφαίρα συνεργασίας στα πρώην οθωμανικά εδάφη, αναδιαμορφώνοντας την γεωπολιτική ατζέντα της Βόρειας Αφρικής.

Η στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας προς τη Λιβύη, η παρουσία της στη Συρία και οι πρόσφατες γεωπολιτικές κινήσεις της προς το Κέρας της Αφρικής υποδηλώνουν στόχο επέκτασης της επιρροής της στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ανάλυση αναφέρει περαιτέρω ότι ενσωματώνοντας τις επίλεκτες μονάδες της στον αιγυπτιακό στρατό, η Τουρκία έχει εξασφαλίσει μια πιο μόνιμη βάση πιο κοντά στα ισραηλινά ύδατα και σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, συναντήθηκε με τον Αρχηγό των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων και Υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής, Αντιστράτηγο Άσραφ Σαλέμ Ζαχέρ, ο οποίος επισκέφθηκε την Άγκυρα ως επίσημος προσκεκλημένος. Ο Γκιουλέρ υποδέχτηκε τον Ζαχέρ με στρατιωτική τελετή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά τη διμερή συνάντηση μεταξύ Γκιουλέρ και Ζαχέρ, ακολούθησε η συνάντηση των αντιπροσωπειών τους. Μετά τις συναντήσεις, υπεγράφη Επιστολή Πρόθεσης Αμυντικής Συνεργασίας από τους δύο υπουργούς.

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