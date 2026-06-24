Γεραπετρίτης και Αμπντελατί συνομίλησαν για Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο

Snapshot Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου επιβεβαίωσαν την πρόοδο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Λιβύη, η Ανατολική Μεσόγειος και οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω προσπαθειών επαναπροσέγγισης της Τουρκίας με την Αίγυπτο και τον αραβικό κόσμο.

Τρεις ημέρες πριν, πραγματοποιήθηκε τετραμερής σύνοδος υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στο Κάιρο για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η τετραμερής σύνοδος είχε ως βασικό θέμα τη Λιβύη και έγινε κατόπιν πρόσκλησης της Αιγύπτου. Snapshot powered by AI

Σε συνέχεια των επαφών τους, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών επανέλαβαν την πρόοδο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, της Ανατολικής Μεσογείου, και των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επικοινωνία αυτή έγινε με φόντο την προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Τουρκίας με την Αίγυπτο και τον αραβικό κόσμο και ακριβώς τρεις ημέρες μετά την τετραμερή σύνοδο υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο. Οι τέσσερις υπουργοί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, συζήτησαν τις ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, καθώς και την ισχυρή εταιρική σχέση τους και συνεργασίας σε μια σειρά θεμάτων. Στα περιφερειακά θέματα που συζητήθηκαν έμφαση δόθηκε στη Λιβύη. Η τετραμερής έγινε κατόπιν πρόσκλησης της Αιγύπτου.

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