Προβληματισμός από κοινή άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου: Σε πόσα ταμπλό παίζει το Κάιρο;

Οι αμερικανικές και γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά την ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας-Αιγύπτου και τις πιθανές στρατηγικές συνέπειες στην περιοχή

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Προβληματισμός από κοινή άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου: Σε πόσα ταμπλό παίζει το Κάιρο;
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αίγυπτος και η Τουρκία πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική άσκηση σε αιγυπτιακές βάσεις με έμφαση σε κοινές επιχειρησιακές αποστολές και ανταλλαγή στρατιωτικής εμπειρίας.
  • Η συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ και θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.
  • Η Ελλάδα και η Αίγυπτος διατηρούν ισχυρή στρατηγική συμμαχία με συμφωνίες για την ΑΟΖ και την τριμερή συνεργασία με την Κύπρο σε θέματα άμυνας και ενέργειας.
  • Οι αμερικανικές και γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά την ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας Αιγύπτου και τις πιθανές στρατηγικές συνέπειες στην περιοχή.
  • Η νέα συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου εξετάζεται ως πιθανό πλαίσιο για ευρύτερη ασφάλεια που ίσως περιλάβει και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.
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Προβληματισμό για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις προκαλεί η επαναλαμβανόμενη συνεργασία Καϊρου και Άγκυρας σε στρατιωτικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.

Η συμμαχία Ελλάδας και Αιγύπτου αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισφραγιζόμενη με την πρώτη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Αθήνα και Κάιρο υπέγραψαν ιστορική συμφωνία για την ΑΟΖ που καθορίζει μερική οριοθέτηση μεταξύ τους. Η συμφωνία αυτή αναιρεί έμπρακτα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Επιπλέον, η συμμαχία διευρύνεται μέσα από πολυμερή σχήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου σε θέματα ενέργειας, άμυνας και πολιτισμού.

Ωστόσο, η Αίγυπτος και η Τουρκία πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική άσκηση σε διάφορες αιγυπτιακές αεροπορικές βάσεις. Η άσκηση περιελάμβανε την ενοποίηση στρατηγικών μάχης, την ανταλλαγή εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και πρακτικές πτήσεις με έμφαση σε κοινές επιχειρησιακές αποστολές.

Επόμενο είναι το ερώτημα αν διολίσθησε η βασική μας σύμμαχος Αίγυπτος σε επαναθέρμανση των σχέσεων με την Τουρκία...

Τι αναφέρει τουρκικό δημοσίευμα

Σε αυτό το πλαίσιο επανέρχεται και το τουρκικό αφήγημα κατά του Ισραήλ και σε νέο δημοσίευμά του το CNN Turk ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική άσκηση Τουρκίας-Αιγύπτου ανησυχεί την ισραηλινή ηγεσία.

Σύμφωνα με το CNN Turk η στρατιωτική προσέγγιση μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι οι κοινές αεροπορικές ασκήσεις μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Maariv, οι ασκήσεις επικεντρώνονται σε κοινές επιχειρησιακές αποστολές, στην εναρμόνιση των αντιλήψεων μάχης και στην ανταλλαγή στρατιωτικής εμπειρίας. Αυτή η κίνηση είναι αξιοσημείωτη καθώς έρχεται μετά την πρώτη κοινή ναυτική άσκηση μεταξύ των δύο χωρών εδώ και 13 χρόνια.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επαφές μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου έχουν επιταχυνθεί πρόσφατα, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Σύμφωνα με την Maariv, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης εντοπίσει αυξημένο συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Υποστηρίχθηκε ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες από τις διπλωματικές αποστολές και στις δύο χώρες σχετικά με πρόσφατες επαφές στον τομέα της ασφάλειας.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι κύκλοι ασφαλείας στη Γερμανία παρακολουθούν στενά την προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, γίνονται αξιολογήσεις για ένα ευρύτερο μοντέλο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στο μέλλον.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νέα συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου θα μπορούσε να έχει στρατηγικές συνέπειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

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