Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Η συμφωνία της Κύπρου με την Γαλλία είναι παράνομη

Snapshot Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει παράνομη τη συμφωνία Κύπρου

Γαλλίας λόγω της μη εγγυητικής ιδιότητας της Γαλλίας για την Κύπρο.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η συμφωνία παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960 και αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι η συμφωνία μπορεί να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της Κύπρου.

Το τουρκικό υπουργείο επαναλαμβάνει τη δέσμευση για προστασία των συμφερόντων και της ασφάλειας της ΤΔΒΚ.

Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής συνεργασίας που θεωρεί απειλή για την ΤΔΒΚ και τα τουρκικά συμφέροντα. Snapshot powered by AI

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντούν σκληρά σε εχθρικές συμπεριφορές, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με αφορμή τη συμφωνία που σύναψε η Κύπρος με τη Γαλλία και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει όρο για μακροχρόνια παρουσία γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στο νησί.

Όπως επισημαίνει η Άγκυρα η συμφωνία είναι παράνομη καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου.

Το τουρκικό υπουργείο διατείνεται ότι η παραπάνω εξέλιξη παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960, αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ενδέχεται να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση του νησιού.

Εξάλλου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της ΤΔΒΚ«, ενώ προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής συνεργασίας ή συμμαχίας που.

«Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο αυστηρή απάντηση απέναντι σε εχθρικές στάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».