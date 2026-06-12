Τουρκική επίδειξη: Για πρώτη φορά δύο αεροσκάφη HÜRJET μαζί με την ομάδα «Turkish Stars» - Βίντεο

Snapshot Η Τουρκία πραγματοποίησε για πρώτη φορά κοινή πτήση 10 στρατιωτικών αεροσκαφών σε σχηματισμό επίδειξης.

Δύο αεροσκάφη HÜRJET, εγχώριας ανάπτυξης και κατασκευής από την TUSAŞ, εντάχθηκαν στην ακροβατική ομάδα Turkish Stars.

Η πτήση σχηματισμού περιλάμβανε δύο HÜRJET και οκτώ αεροσκάφη Turkish Stars, δημιουργώντας έναν σχηματισμό 10 αεροσκαφών.

Η επίδειξη πτήσης πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Mürted και σημειώθηκε ως ορόσημο στην ιστορία της τουρκικής αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Η Τουρκία πραγματοποίησε την πρώτη της κοινή πτήση με τη συμμετοχή 10 στρατιωτικών αεροσκαφών στο πλαίσιο ενός σχηματισμού επίδειξης.

Δύο αεροσκάφη εκπαίδευσης και μάχης τύπου HÜRJET, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη χώρα, εντάχθηκαν στη διάσημη ακροβατική ομάδα «Turkish Stars». Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε πτήση σχηματισμού με δέκα αεροσκάφη.

Turkey has conducted its first-ever joint flight involving 10 military aircraft as part of an aerobatic formation



Two HÜRJET jet trainer/combat aircraft developed in the country joined the famous “Turkish Stars” aerobatic team. As a result, a formation flight of ten aircraft was… pic.twitter.com/T6hTxAzlEQ — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Αναλυτικότερα, το HÜRJET, το αεροσκάφος εκπαίδευσης με κινητήρα τζετ που αναπτύχθηκε στην Τουρκία και κατασκευάζεται από την Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) με χρήση εγχώριων και εθνικών δυνατοτήτων, συμμετείχε σε έναν ιστορικό σχηματισμό κατά τη διάρκεια ειδικής επίδειξης πτήσης που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την ακροβατική ομάδα της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τους Turkish Stars.

Δύο HÜRJET που απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Mürted ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Turkish Stars, πετώντας σε σχηματισμό 8 αεροσκαφών στον ουρανό, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό σχηματισμό 10 αεροσκαφών συνολικά. Η ακριβής πτήση σε σχηματισμό και οι ακροβατικές φιγούρες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης έγιναν αντικείμενο παρακολούθησης από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Η πτήση σχηματισμού 10 αεροσκαφών, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με δύο HÜRJET να συνοδεύουν τον σχηματισμό 8 αεροσκαφών των Turkish Stars, καταγράφηκε ως ένα νέο ορόσημο στην ιστορία της τουρκικής αεροπορίας.

Μετά την επίδειξη πτήσης, τα αεροσκάφη τροχοδρόμησαν στην Αεροπορική Βάση Mürted.

HÜRJET’lerden Türk Yıldızları ile Tarihi 10’lu Kol Uçuşu



Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke daha imza atıldı. Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi… pic.twitter.com/sEnHoRwb7N — Yusuf Akbaba (@ssysfakb) June 12, 2026

? TUSAŞ üzerinde 2 adet HÜRJET’in Türk Yıldızları uçaklarıyla formasyon uçuşu yaptığı anlar kaydedildi. pic.twitter.com/gJPZt4AZc4 — Kadim Türk Dünyası (@KadimTurkDunya) June 11, 2026

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