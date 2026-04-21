Νέες προκλήσεις με 5 παραβιάσεις και 9 παραβάσεις από τουρκικά αεροσκάφη
Οι εμπλοκές σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Σε 5 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και 9 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν 4 τουρκικά αεροσκάφη την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.
Ειδικότερα, 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν σε 8 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το ένα C-235 προχώρησε σε μία παράβαση και πέντε παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου.
Οι εμπλοκές σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
