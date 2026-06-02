Η Novibet στηρίζει για δεύτερη χρονιά το THI Summer Youth Academy

Η Novibet, μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στηρίζει και φέτος ως Χρυσός Χορηγός το Summer Youth Academy του The Hellenic Initiative (THI), μία πρωτοβουλία που δίνει σε παιδιά και εφήβους 10-17 ετών τη δυνατότητα να ζήσουν δωρεάν μία ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία γεμάτη μπάσκετ, συνεργασία και νέες εμπειρίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά δεν προπονούνται απλώς στο μπάσκετ, αλλά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους, να συνεργάζονται και να χτίζουν δεξιότητες που θα αξιοποιήσουν και έξω από το γήπεδο.

Φέτος, το THI Summer Youth Academy θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Λεοντείου, σε δύο δεκαήμερες περιόδους, από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει από την THI και περιλαμβάνει προπονήσεις μπάσκετ, παιχνίδια, δοκιμασίες, τουρνουά, ομιλίες και εκδρομές. Κάθε περίοδος διαρκεί δέκα ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με το ημερήσιο πρόγραμμα να ξεκινά στις 09:00 και να ολοκληρώνεται στις 16:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας, διεκδικώντας μία θέση στο πρόγραμμα που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη δύναμη του αθλητισμού, της ομάδας και της προσωπικής εξέλιξης.