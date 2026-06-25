Δεύτερη άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου μέσα σε λίγες μέρες - Ανησυχία για την επαναπροσέγγιση

Εκπρόσωπος του αιγυπτιακού στρατού:  Η κοινή στρατιωτική άσκηση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου ήταν «μέρος μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη στρατιωτικών σχέσεων με αδελφικές και φιλικές χώρες»

Μάνος Χατζηγιάννης

Δεύτερη άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου μέσα σε λίγες μέρες - Ανησυχία για την επαναπροσέγγιση
ΚΟΣΜΟΣ
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Πριν από μερικές μέρες Αίγυπτος και Τουρκία πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική άσκηση σε αιγυπτιακές βάσεις με έμφαση σε κοινές επιχειρησιακές αποστολές και ανταλλαγή στρατιωτικής εμπειρίας.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουνίου και στη δημοσιότητα δόθηκαν νέες εικόνες και βίντεο. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πραγματοποιήθηκαν κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πτήσεις με τη συμμετοχή προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων. Αναφέρθηκε ότι η άσκηση είχε ως στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού, τη βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης και ελέγχου, καθώς και την ενίσχυση της ανταλλαγής στρατιωτικής εμπειρίας.

Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού στρατού, συνταγματάρχης Γκαρίμπ Αμπντουλχαφίζ, έκανε δήλωση σχετικά με το θέμα μέσω του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης της αμερικανικής εταιρείας Χ. Ανακοίνωσε το τέλος της κοινής αεροπορικής άσκησης που διεξαγόταν για αρκετές ημέρες σε διάφορες αεροπορικές βάσεις στην Αίγυπτο, στην οποία συμμετείχαν οι αεροπορικές δυνάμεις και των δύο χωρών.

Επισήμανε ότι η άσκηση περιελάμβανε «εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κοινές πτήσεις με τη συμμετοχή υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων που ανήκουν στην Αίγυπτο και την Τουρκία» και σημείωσε ότι ανταλλάχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον «σχεδιασμό αποστολών, την εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων και τις μεθόδους διοίκησης και ελέγχου» κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων.

Ο Abdulhafiz δήλωσε ακόμη ότι η κοινή στρατιωτική άσκηση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου ήταν «μέρος μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη στρατιωτικών σχέσεων με αδελφικές και φιλικές χώρες».

Μετά από εκείνη την αεροπορική άσκηση αυτές τις μέρες διεξάγεται μια άλλη, τριμερής άσκηση με την ονομασία «Eagle», την οποία διοργανώνει η Τουρκία με τη συμμετοχή των Πολεμικών Αεροποριών του Αζερμπαϊτζάν, παραδοσιακά φιλικής χώρας προς την Τουρκία, και πάλι της Αιγύπτου.

Το Αζερμπαϊτζάν συμμετείχε στην άσκηση με 2 αεροσκάφη Su-25, ενώ η Αίγυπτος συμμετείχε με 5 αεροσκάφη F-16.

Η άσκηση Eagle Power Alliance ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το τουρκικό επιτελείο, παράλληλα με την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εφαρμόζονται νέες τεχνικές, τακτικές και διαδικασίες κοινών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Προβληματισμός στην Αθήνα

Με αυτά τα δεδομένα προβληματισμό για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις προκαλεί η επαναλαμβανόμενη συνεργασία Καϊρου και Άγκυρας σε στρατιωτικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.

Η συμμαχία Ελλάδας και Αιγύπτου αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισφραγιζόμενη με την πρώτη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Αθήνα και Κάιρο υπέγραψαν ιστορική συμφωνία για την ΑΟΖ που καθορίζει μερική οριοθέτηση μεταξύ τους. Η συμφωνία αυτή αναιρεί έμπρακτα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Επιπλέον, η συμμαχία διευρύνεται μέσα από πολυμερή σχήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου σε θέματα ενέργειας, άμυνας και πολιτισμού.

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