Τραμπ: «Πιθανόν θα κάνω κάτι» σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-35 και κινητήρες για τα KAAN

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα ικανοποιήσει το τουρκικό αίτημα για μαχητικά F

35 και κινητήρες για τα KAAN.

Επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Reuters ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ οφείλεται στο αίτημα του Ερντογάν.

Τόνισε ότι σέβεται τον Τούρκο πρόεδρο και τον χαρακτήρισε σπουδαίο ηγέτη. Snapshot powered by AI

«Πιθανότατα θα κάνω κάτι» που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Άγκυρας για F-35 και κινητήρες που απαιτούνται για τα εγχώρια μαχητικά αεροσκάφη της ΚΑΑΝ.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος απηύθυνε την ερώτηση κατά την κοινή συνέντευξη τύπου του Αμερικανού προέδρου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ: «H Τουρκία θέλει μαχητικά F-35. Πηγαίνετε στην Τουρκία με μια μεγάλη τσάντα δώρων;»

Ο Τραμπ απάντησε:

«Ναι. Έτσι νομίζω. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα την κάνει ευτυχισμένη. Εκτός από το γεγονός ότι διεξάγεται στην Τουρκία από τον Πρόεδρο Ερντογάν, δεν νομίζω ότι θα είχα πάει εκεί»

Reporter: Turkey wants F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag?



Trump: Yeah. I think so. He’s a member of NATO. I'm going to probably do something that's gonna make him very happy. Except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan,… pic.twitter.com/38cXiAESQG — Open Source Intel (@Osint613) June 24, 2026

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε εν μέρει δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη σύνοδο του ΝATO.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ:

«Πάω επειδή μου το ζήτησε ο Ερντογάν. Αν δεν το είχε κάνει, δεν θα είχα πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης και τον σέβομαι».



Τραμπ: «Το Ιράν συμπεριφέρεται καλά, αποδέχεται όλα όσα θέλω».

«Το Ιράν τα πάει πολύ καλά. Δέχονται όλα όσα θέλω. Είναι αναγκασμένοι να το κάνουν, διαφορετικά θα επιστρέψουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε», δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος του γεύματός του με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές.

«Απογοητευμένος από την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία»

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είναι απογοητευμένος από «την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία» και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Μας εγκατέλειψαν. Θα ήταν ωραίο αν είχαν προσφέρει τη βοήθειά τους. Ένας άλλος πρόεδρος δεν θα είχε συναντηθεί με τον Ρούτε», πρόσθεσε κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Οβάλ Γραφείο.



Ρούτε: «Τέσσερις έως πέντε χιλιάδες αμερικανικά αεροπλάνα απογειώθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν»

«Περίπου 4.000 έως 5.000 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από βάσεις στην Ευρώπη» κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το είπε αυτό στον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη διμερή τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

«Υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες είστε πολύ αναστατωμένοι», πρόσθεσε ο Ρούτε, χρησιμοποιώντας πίνακες για να δείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και τη δέσμευση των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ.

«Το Ιράν ήταν πολύ κοντά στα πυρηνικά όπλα»

«Το Ιράν ήταν πολύ κοντά στα πυρηνικά όπλα· εξήγαγε τρομοκρατία», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας. «Ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου ανέλαβε την ευθύνη», πρόσθεσε.

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