Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη σύνοδο του ΝATO

Οι κινητήρες, που κατασκευάζονται από την General Electric(GE.N), θα τροφοδοτούν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το «Kaan»,

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη σύνοδο του ΝATO

Το τουρκικό μαχητικό KAAN

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν κινητήρες General Electric αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος «Kaan» πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
  • Η πώληση κινητήρων εγκρίνεται παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, ειδικά του βουλευτή Γκρέγκορι Μικς, και αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
  • Η κίνηση αποτελεί σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα, η οποία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7
  • 8 Ιουλίου.
  • Η σχέση ΗΠΑ Τουρκίας έχει δοκιμαστεί λόγω του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα F 35 και των κυρώσεων για την αγορά ρωσικών συστημάτων S400.
  • Η πώληση κινητήρων υποστηρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας για αμυντική αυτάρκεια ως μέλος του ΝΑΤΟ.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν σήμερα στο Reuters τέσσερις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, σε μια σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί εκεί τον επόμενο μήνα.

Οι κινητήρες, που κατασκευάζονται από την General Electric(GE.N), θα τροφοδοτούν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το «Kaan», ένα σημαντικό έργο που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας, ως μέλους του ΝΑΤΟ, να καταστεί πιο αυτάρκης στον τομέα της άμυνας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του πακέτου θα υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γενικά θερμές σχέσεις υπό την προεδρία Τραμπ, ο οποίος επαινεί τακτικά τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, η σχέση τους έχει δοκιμαστεί από μια μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με την απόφαση της Ουάσινγκτον να αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να επιβάλει κυρώσεις μετά την απόκτηση από την Άγκυρα των ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμυνας S-400, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε εκφράσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης διαδικασίας αναθεώρησης και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για το πακέτο, δήλωσαν δύο από τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου.

Παρά ταύτα, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ακολουθούμενη από επίσημη ειδοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, ανέφεραν οι πηγές.

Το State Department αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η απόφαση να προχωρήσει η πώληση έρχεται σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, παραπονέθηκε δημόσια για αυτό που χαρακτήρισε ως καθυστέρηση στη διαδικασία.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου εν μέσω εντάσεων εντός της συμμαχίας σχετικά με την κατανομή των βαρών, τις αμυντικές δαπάνες και τα παράπονα των ΗΠΑ για τον ρόλο των συμμάχων στις προσπάθειες να διατηρηθεί ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

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