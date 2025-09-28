ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

Το ζήτημα της αδειοδότησης για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω «βέτο» από το αμερικανικό Κογκρέσο. Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος τόνισε ότι οι άδειες έχουν μπλοκάρει και η παραγωγή του αεροσκάφους δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την έγκρισή τους.

Ο Φιντάν, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, και νυν υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος αποφάσισε την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από αμερικανικής πλευράς.

Οι δηλώσεις Φιντάν στη Νέα Υόρκη

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε:

«Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Φιντάν ισχυρίστηκε ότι:

Η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις CAATSA.

Οι δύο χώρες συμφωνούν πως η πολιτική και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να διατηρηθεί.

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ισραήλ και η Τουρκία με τους Παλαιστίνιους για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Άγκυρα αναγνωρίζουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να αναδείξουν ένα πιο επιθετικό Κογκρέσο, ικανό να φρενάρει τις προτάσεις Τραμπ υπέρ της Τουρκίας. Παράλληλα, οι χρόνιες ρωγμές στις διμερείς σχέσει - όπως η αμερικανική στήριξη στο Ισραήλ, η συνεργασία με τους Κούρδους του YPG/PYD και οι στενές επαφές της Τουρκίας με τη Μόσχα— παραμένουν ανοιχτές πληγές.

Το ζήτημα των drones και το μέλλον των f-35

Ενδιαφέρον προκαλεί και η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής μη επανδρωμένων Baykar να ανοίξει μονάδα παραγωγής στο έδαφός τους. Ο Φιντάν τόνισε πως «πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τις κυρώσεις του CAATSA» και προσέθεσε: «Πρέπει να γίνουν βήματα τόσο για τα F-35 όσο και για τους κινητήρες του KAAN. Όταν υπάρχουν περιορισμοί από τις ΗΠΑ, αναγκαζόμαστε να αναζητούμε άλλες επιλογές διεθνώς».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπεγράφησαν δύο συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

