ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

Αντιδράσεις της Άγκυρας και επίκληση για άρση των κυρώσεων CAATSA από τον Χακάν Φιντάν

Newsbomb

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ζήτημα της αδειοδότησης για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω «βέτο» από το αμερικανικό Κογκρέσο. Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος τόνισε ότι οι άδειες έχουν μπλοκάρει και η παραγωγή του αεροσκάφους δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την έγκρισή τους.

Ο Φιντάν, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, και νυν υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος αποφάσισε την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από αμερικανικής πλευράς.

Οι δηλώσεις Φιντάν στη Νέα Υόρκη

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε:
«Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Φιντάν ισχυρίστηκε ότι:

  • Η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις CAATSA.
  • Οι δύο χώρες συμφωνούν πως η πολιτική και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να διατηρηθεί.
  • Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ισραήλ και η Τουρκία με τους Παλαιστίνιους για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Άγκυρα αναγνωρίζουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να αναδείξουν ένα πιο επιθετικό Κογκρέσο, ικανό να φρενάρει τις προτάσεις Τραμπ υπέρ της Τουρκίας. Παράλληλα, οι χρόνιες ρωγμές στις διμερείς σχέσει - όπως η αμερικανική στήριξη στο Ισραήλ, η συνεργασία με τους Κούρδους του YPG/PYD και οι στενές επαφές της Τουρκίας με τη Μόσχα— παραμένουν ανοιχτές πληγές.

Το ζήτημα των drones και το μέλλον των f-35

Ενδιαφέρον προκαλεί και η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής μη επανδρωμένων Baykar να ανοίξει μονάδα παραγωγής στο έδαφός τους. Ο Φιντάν τόνισε πως «πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τις κυρώσεις του CAATSA» και προσέθεσε: «Πρέπει να γίνουν βήματα τόσο για τα F-35 όσο και για τους κινητήρες του KAAN. Όταν υπάρχουν περιορισμοί από τις ΗΠΑ, αναγκαζόμαστε να αναζητούμε άλλες επιλογές διεθνώς».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπεγράφησαν δύο συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πάτρας: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη ιερέας - Ήταν καταζητούμενος για 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ