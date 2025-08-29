Νίκος Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Τη δική του απάντηση έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν είχαν καταδικάσει αμέσως τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν»

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν», ήταν η απάντηση που έδωσε στις προκλήσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

Απάντηση στον Χακάν Φιντάν έδωσε όμως και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας: «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Οι προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε με απειλητικό τόνο πώς τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας όμως δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε να απειλεί την χώρα μας λέγοντας ότι «ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.

Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».