Νίκος Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

«Οι δηλώσεις Φιντάν παραβιάζουν την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας 

Newsbomb

Νίκος Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δική του απάντηση έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν είχαν καταδικάσει αμέσως τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν»

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν», ήταν η απάντηση που έδωσε στις προκλήσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

Απάντηση στον Χακάν Φιντάν έδωσε όμως και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας: «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Οι προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε με απειλητικό τόνο πώς τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας όμως δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε να απειλεί την χώρα μας λέγοντας ότι «ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.

Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για νέους Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες σε όλη την Ελλάδα

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - «Τρόμαξα και έφυγα από το σημείο», φέρεται να ισχυρίστηκε για το τροχαίο

13:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League

13:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

13:33WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη είναι μόνο για έμπειρους οδηγούς: Χρειάζεται να έχετε 10 χρόνια δίπλωμα - Μέχρι και τα GPS μπερδεύονται

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου για την από κοινού παραγωγή drone VTOL στο Κάιρο

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της Porsche - Παραδέχθηκε ότι εκείνη οδηγούσε

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο αεροδρόμιο του Καζακστάν: Επιβάτης που έχασε την πτήση του αυτοπυρπολήθηκε

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ανεβάζει… στροφές για την ενίσχυση - Εξετάζεται ο Πάντοβιτς

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία»

12:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να καταλάβετε πότε η τεχνητή νοημοσύνη παραπληροφορεί - Αυτά είναι τα βήματα

12:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός -Αποκλειστικό: Άγρια επίθεση με μαχαίρι σε 18χρονο – Φέρεται να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα

12:48TRAVEL

Πρίγκιπος: Ένα ρομαντικό καταφύγιο μια «ανάσα» από την Κωνσταντινούπολη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία - Εν αναμονή των ημερομηνιών για τη δίκη

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Μπασκέτα υποχώρησε και τραυμάτισε 16χρονο στου Ζωγράφου

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της Porsche - Παραδέχθηκε ότι εκείνη οδηγούσε

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Εντοπίστηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - Καταθέτει στην ΕΛ.ΑΣ. για το σοβαρό τροχαίο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Άνοιξαν οι πύλες, μπήκε ο Έλληνας πρέσβης - Τραυματίστηκε μοναχός

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - «Τρόμαξα και έφυγα από το σημείο», φέρεται να ισχυρίστηκε για το τροχαίο

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Βενετίας με το «Bugonia» - Τον χειροκροτούσαν για 7 λεπτά

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καυγάς στη Βουλή: «Είστε πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια των ανθρώπων», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ