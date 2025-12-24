Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον πρωθυπουργό από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου
Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η οικογένειά του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μαξίμου από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».
Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η οικογένειά του, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας
10:52 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα
10:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός
10:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ανασκόπηση 2025
10:17 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
23:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ