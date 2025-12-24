Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον πρωθυπουργό από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μαξίμου από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η οικογένειά του, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη.

