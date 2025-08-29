Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»

Απάντηση στις προκλήσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έδωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μάλιστα, στην απάντησή του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Λίγο νωρίτερα είχε απαντήσει στον Χακάν Φιντάν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».