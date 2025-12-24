Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Έρχονται 23 νέα τρένα - Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 3,5 ώρες

Σε μια συνολική παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την αναγέννηση του ελληνικού σιδηροδρόμου προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Με φόντο την αναθεώρηση της σύμβασης με τη Hellenic Train, ο κ. Κυρανάκης εξήγγειλε την προμήθεια νέου τροχαίου υλικού, την πλήρη ψηφιοποίηση του δικτύου και τη ριζική ανακαίνιση σταθμών.

Έρχονται 23 νέοι συρμοί

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε την απόκτηση 23 υπερσύγχρονων τρένων, σημειώνοντας πως πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ενίσχυση του στόλου από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Οι πρώτοι συρμοί αναμένονται τον Μάρτιο του 2027. Οι 11 απ' αυτούς θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των προαστιακών γραμμών. Παράλληλα, τα νέα τρένα θα διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας, χώρους για ΑΜΕΑ και ποδήλατα, ενώ αναμένεται να μηδενίσουν τις συχνές βλάβες που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό.

Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε χρόνο ρεκόρ και πλήρης τηλεδιοίκηση

Ο κ. Κυρανάκης έθεσε ως ορόσημο το καλοκαίρι του 2026 για την πλήρη αναβάθμιση του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

«Το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης, ενώ οι μηχανοδηγοί θα εκπαιδευτούν με προσομοιωτές για να λειτουργούν το σύστημα» ανέφερε. Επιπλέον, θα ανακαινιστούν παλαιότερα τμήματα της γραμμής και θα παραδοθούν νέες αρτηρίες στη Λάρισα, τον Βόλο και την Καλαμπάκα, καθώς και η σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου».

Ο Σταθμός Λαρίσης επιστρέφει στο... 1905

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών, με επίκεντρο τον Κεντρικό Σταθμό της Αθήνας. Ο Σταθμός Λαρίσης πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως, με στόχο να ανακτήσει την ιστορική του μορφή του 1905, συνδυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες υπηρεσίες.

«Τον επαναφέρουμε στη μορφή που είχε το 1905… Θέλουμε να επαναφέρει τον σιδηρόδρομο σε εποχές που πραγματικά ο κόσμος ήταν ταυτισμένος με τη λειτουργία του» σημείωσε. Τα νέα τρένα θα ενισχύσουν επίσης τον Προαστιακό Αττικής και Θεσσαλονίκης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας τη διασύνδεση με τις αστικές συγκοινωνίες.

