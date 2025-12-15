Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

Αναβάθμιση συγκοινωνιών σε λεωφορεία και μετρό

Σημαντικές παρεμβάσεις στον χάρτη των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προχωρά σε εκτεταμένο σχέδιο αναβάθμισης λεωφορείων, τρόλεϊ και μέσων σταθερής τροχιάς.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση των δρομολογίων, η αύξηση των διαθέσιμων οχημάτων και η βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών, ώστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή μετακίνησης στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η σταδιακή αναδιάρθρωση του δικτύου των τρόλεϊ, με σημαντική μείωση των εναέριων καλωδίων. Από τα 143 χιλιόμετρα που υπάρχουν σήμερα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση περίπου 44 χιλιομέτρων, κυρίως σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Πειραιώς, η Πατησίων και η Συγγρού. Η αντικατάσταση δρομολογίων θα γίνεται από ηλεκτρικά λεωφορεία, χωρίς να καταργούνται γραμμές ή θέσεις εργασίας.

Η μετάβαση αυτή αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς εκτιμάται εξοικονόμηση έως και 20 εκατ. ευρώ από το κόστος συντήρησης και διαχείρισης του δικτύου. Παράλληλα, το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά, ενώ βελτιώνεται η περιβαλλοντική αποτύπωση των μετακινήσεων.

Όσον αφορά τον στόλο των λεωφορείων, μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας 951 οχήματα, εκ των οποίων τα 240 θα είναι ηλεκτρικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 125 ηλεκτρικών λεωφορείων, με ορίζοντα παράδοσης το 2026. Έτσι, το σύνολο των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να φτάσει τα 365.

Παράλληλα, δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές και στο μετρό. Στις αρχές του 2026 προγραμματίζεται διαγωνισμός για την προμήθεια 15 νέων συρμών, ενώ από τον Ιανουάριο ξεκινά η σταδιακή παράδοση των πρώτων ανακαινισμένων τρένων της Γραμμής 1. Στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων από τα 8 λεπτά στα 5.

Για τις Γραμμές 2 και 3, προβλέπεται τόσο η προμήθεια νέων συρμών όσο και η επαναφορά παλαιότερων, με ταυτόχρονη αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών. Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση κλιματισμού, με σχετικό διαγωνισμό να αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το βασικό τρίπτυχο της κυβερνητικής πολιτικής στις συγκοινωνίες είναι: περισσότεροι οδηγοί, περισσότερα λεωφορεία και περισσότερες λεωφορειολωρίδες. Ήδη «τρέχει» προκήρυξη για 300 νέους οδηγούς, ενώ εξετάζονται επιπλέον κίνητρα και μπόνους για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, τα στοιχεία του ΟΑΣΑ δείχνουν σταδιακή βελτίωση της εικόνας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με αύξηση τόσο της επιβατικής κίνησης όσο και των εσόδων. Το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 487 εκατ. επιβιβάσεις, έναντι 451 εκατ. το 2023, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή επιστροφή του επιβατικού κοινού στα δημόσια μέσα μεταφοράς.

