Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία, μετά τα Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός και τους υπόλοιπους αγώνες της Τρίτης (06/01) στη Euroleague.

Newsbomb

Euroleague Ευρωλιγκα
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ήττα γνώρισαν τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο κι ο Ολυμπιακός στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της regular season.

Το «τριφύλλι» υποχώρησε έτσι στο 12-8, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν με 11-8, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το μάθημά του από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, δεν έλαβε το μήνυμα από την παρουσία του και την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Σαββάτου και για ένα ακόμα παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αν και έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο... εξαφανίστηκε, δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια και η Αρμάνι Μιλάνο τον εκανε ό,τι... ήθελε παίρνοντας μια μεγάλη νίκη (74-87).

Ο Ολυμπιακός έδωσε τη μάχη του, αλλά η Φενέρμπαχτσε ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Μπόλντγουιν και Χόρτον Τάκερ πήρε τη νίκη (88-80). Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν για 35 λεπτά, αλλά στο φινάλε οι απουσίες και η κόπωση αποδείχθηκαν καθοριστικές. Η ομάδα του Πειραιά υπέπεσε σε λανθασμένες επιλογές κι η ανώτερη και… ψυχραιμότερη Φενέρ έφτασε στην επικράτηση.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (06/01)

  • Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
  • Μονακό - Παρτίζαν 101-84
  • Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
  • Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι 85-60
  • Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87
  • Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
  • Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Βαλένθια 14-6
  3. Φενερμπαχτσέ 13-6
  4. Μονακό 13-7
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
  7. Παναθηναϊκός 12-8
  8. Ολυμπιακός 11-8
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
  11. Βίρτους Μπολόνια 10-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  13. Ντουμπάι 9-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Μπάγερν Μονάχου 6-13
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτιζάν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroCup: Άνκαρα - Τρέντο Novasports Start
  • 19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις - Μπουργκ Novasports4
  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ Novasports Prime
  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4
  • 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4
  • 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη απ' όλους τους οπαδούς»

23:58WHAT THE FACT

Το συστατικό του κακάο που «φρενάρει» τη γήρανση και χαρίζει πιο «νεανικό» σώμα

23:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχαρόπουλος: «Ο Φάμελλος θα επικοινωνήσει με τον Φαραντούρη και θα ζητήσει διευκρινήσεις για Καρυστιανού»

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης στα προημιτελικά

23:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο – Η LEGO αλλάζει τα εμβληματικά τουβλάκια και συστήνει τα… Smart Bricks

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζητά από όλες τις κουρδικές ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

23:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ιταλική «σφαλιάρα»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων

23:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/1)

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Κηφισιά 0-1: «Διπλό» πρόκρισης στο Πανθεσσαλικό με Αμάνι

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο Νεκρός σε τροχαίο στη Λάρισα 31χρονος οδηγός

23:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο 74-87 (τελικό)

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.): Ο Μοναστηρλής τον… έστειλε στα προημιτελικά και τον Ολυμπιακό

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

22:48ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ και ο Μαδούρο – Το μέλλον;

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κεφάλι Κισσάμου – Ζημιές σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

22:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Καυστικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

21:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες, χιόνια και αφρικανική σκόνη - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

22:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύντροφό της

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο Νεκρός σε τροχαίο στη Λάρισα 31χρονος οδηγός

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία – Δεσμευμένοι στις αρχές της κυριαρχίας

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 81 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ