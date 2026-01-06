Παναθηναϊκός ΑKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ιταλική «σφαλιάρα»

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το μάθημά του από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, δεν έλαβε το μήνυμα από την παρουσία του και την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Σαββάτου και για ένα ακόμα παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων.

Σε σημείο μάλιστα που αρκετός κόσμος μετά το τέλος της αναμέτρησης αποδοκίμασε τους παίκτες, πράγματα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" αν και έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο... εξαφανίστηκε, δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια και η Αρμάνι Μιλάνο τον εκανε ότι... ήθελε παίρνοντας μια μεγάλη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μπει στο ματς και να επιβάλλει τον ρυθμό τους, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και να αποδείξει στην πράξη πως έχει βρει τις λύσεις στα αγωνιστικά του προβλήματα. Με καλή άμυνα και με τον έλεγχο των ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει δικό του τον ρυθμό του αγώνα και προσπάθησε να βρει τρόπο να τρέξει στον αιφνιδιασμό.

Η μπάλα στον Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς ξεκίνησε εξαιρετικά την αναμέτρηση, τελείωνε σωστά τις φάσεις και παράλληλα έφθειρε τους αντιπάλου τους με τον Χουάντσο να βρίσκει και το χέρι του και να κάνει το 9-5 και τον Χολμς το 11-7. Ο Ναν “χτύπησε” και αυτός με τη σειρά του από την περιφέρεια για το 15-9, αλλά ο Λεντέι απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 15-12 στο πεντάλεπτο. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες έκανε πολλά επιθετικά λάθη, ο Χολμς έδωσε τη θέση του στον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μπήκε και αυτός με εξαιρετική πνευματική ετοιμότητα και με δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” τοι δεκάλεπτο προηγούμενος με σκορ 20-15.

Ο έλεγχος στα χέρια του

Στο πρώτο λεπτό του δεύτερο δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 5-0 και πήρε προβάδισμα 10 πόντων, 25-15, με τον Ποέτα να μη χάνει χρόνο και να παίρνει τάιμ άουτ. Οι Ιταλοί στο επόμενο λεπτό απάντησαν με τον ίδιος ακριβώς τρόπο, μείωσαν σε 25-20 και ανάγκασαν τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός, όμως, απόψε έβρισκε πολλές λύσεις από την front line του, με τον Χουάντσο να είναι σε πολύ καλό βάδυ και τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 28-20. Η Αρμάνι έβρισκε λύσεις από τον Λορένζο Μπράουν ο οποίος μείωσε σε 28-24, αλλά ο Χολμς έκανε πάρτι στη ρακέτα των Ιταλών. Οι συμπαίκτες του τον τάιζαν συνεχώς και εκείνος τελείωνε όλες τις φάσεις που έπαιρνε στα χέρια του. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν και με 40-30, αλλά κάποιες λάθος αποφάσεις τους στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, έδωσαν το δικαίωμα στους παίκτες του Ποέτα να μειώσουν σε 43-38, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Η αντεπίθεση της ιταλικής ομάδας συνεχίστηκε και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου καθώς έφτασε στο 12-0 το σερί, με το οποίο το +10 των «πρασίνων» (43-33) έγινε -2 (43-45) στο 22’. Το επιμέρους σκορ της Αρμάνι έφτασε στο 20-5 (!) με αποτέλεσμα να προηγηθεί και με πέντε πόντους διαφορά (48-53) έχοντας «υπνωτίσει» τους γηπεδούχους στη 3η περίοδο. Με τον Σλούκα να… αντιδρά, ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους 10-2 για το 58-55 στο 28’ αλλά και πάλι η ομάδα του Πέπε Ποέτα έτρεξε νέο 6-0 για το 58-61 του γ’ δεκαλέπτου.

Η Αρμάνι έφτασε για πρώτη φορά στο +8 (58-66 στο 31’) έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό αμυντικό παιχνίδι. Ο Κώστας Σλούκας προσπαθούσε να περισώσει την κατάσταση (63-66 στο 33’) ωστόσο οι «πράσινοι» ήταν συνολικά εκτός κλίματος αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορούσαν να βγάλουν ενέργεια και αντίδραση. Ο Άρμονι Μπρουκς συνέχισε από εκεί που είχε… σταματήσει στο ματς του Μιλάνου και ουσιαστικά «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο γράφοντας τον ιταλικό επίλογο στο παιχνίδι.

