Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψε, αλλά στο τέλος «υποκλίθηκε» στους ανώτερους γηπεδούχους

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν για 35 λεπτά, αλλά στο φινάλε οι απουσίες και η κόπωση αποδείχθηκαν καθοριστικές

Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε λανθασμένες επιλογές κι η ανώτερη και… ψυχραιμότερη Φενέρμπαχτσε έφτασε στην επικράτηση. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βελτίωσε το ρεκόρ της στο 13-6, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Χάποελ και Βαλένθια, έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο. Αντίθετα, οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 11-8, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την τετράδα.

Παρά το γεγονός ότι η τουρκική ομάδα ήταν εξαιρετικά άστοχη στο πρώτο ημίχρονο (0/13 τρίποντα), ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έλεγξαν τον ρυθμό και κράτησαν χαμηλά τα λάθη τους (μόλις 7), όμως στο τέλος η κούραση και το περιορισμένο ροτέισον κόστισαν, στερώντας το καθαρό μυαλό που είχαν για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τη Φενέρ ήταν ο Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος «πλήγωσε» επανειλημμένα την άμυνα του Ολυμπιακού, τελειώνοντας το ματς με 17 πόντους και 8/10 δίποντα. Εξαιρετικός και ο Μπόλντγουιν με double-double (17 πόντοι, 11 ασίστ) και 6 ριμπάουντ, ενώ κομβικός αποδείχθηκε ο Μπόστον (14 π., 5/5 δίποντα). Σημαντική συνεισφορά είχε και ο Μέλι με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ κινήθηκε στα γνωστά του επίπεδα (24 πόντοι, 6 ριμπάουντ), με τον Ντόντα Χολ να καλύπτει επάξια το κενό του Μιλουτίνοφ (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ). Θετική παρουσία και από τον Ντόρσεϊ (15 πόντοι), ενώ σκορ πρόσφερε και ο Φουρνιέ, παρά την αστοχία του από την περιφέρεια (15 π., 3/9 τρίποντα).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Σίλβα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπόλντγουιν 17 (3), Μέλι 11 (3), Τάκερ 17, Μπόστον 14 (1), Μπιμπέροβιτς 8 (2), Γιάντουνεν, Χολ 10, Σίλβα 4, Κόλσον 5 (1), Μπιρτς 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Λαρεντζάκης, Μόρις 2, Βεζένκοφ 24 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (1), Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16, Φουρνιέ 15 (1)

