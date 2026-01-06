LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens για τη Euroleague

Καθοριστικής σημασίας είναι για τον Παναθηναϊκό AKTOR η τρέχουσα «διαβολοβδομάδα», η οποία ξεκινάει για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Αρμάνι Μιλανο.

Οι «πράσινοι» αν και δεν κατάφεραν να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων στο ντέρμπι «αιωνίων», έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να μπουν και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών, αλλά και να «γιατρέψουν» τις πληγές που τους άφησε η ήττα της Παρασκευής (02/01).

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του οφείλουν να το εκμεταλλευτούν για να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της κατάταξης.

Μιας και μετά το ματς της Τρίτης (06/01), ακολουθεί το παιχνίδι της Πέμπτης (08/01) με την Βίρτους Μπολόνια και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

