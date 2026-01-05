Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»

Μία μεγάλη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σε ξένο Μέσο για την καριέρα του.

Newsbomb

Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»
Intime
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας γκαρντ φιλοξενήθηκε στο «EuroInsiders» και αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια στον Παναθηναϊκό, την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν, αλλά και τον μέντορά του στην ομάδα.

«Αρκετές ομάδες της Ευρώπης προσπάθησαν να με υπογράψουν πριν πάω στον Παναθηναϊκό. Όταν ήρθε η προσφορά του Παναθηναϊκού, είπα στον ατζέντη μου πως θέλω να πάω εκεί. Εκείνος μου είπε να το ξανασκεφτώ, γιατί τότε δεν ήταν και τα πιο επιτυχημένα χρόνια για την ομάδα αλλά εγώ του είπα ότι είναι το όνειρό μου να πάω εκεί», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Μετά από ένα μήνα υπέγραψε και ο αδερφός μου, οπότε ήταν... μαγικό για μια χρονιά να γίνει κάτι τέτοιο, παρόλο που δεν ήταν μια καλή χρονιά για την ομάδα. Η Βαλένθια και νομίζω η Μπασκόνια με ζητούσαν τότε, αλλά για εμένα ήταν σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και αν μου έδιναν τα διπλά λεφτά, δεν έχει να κάνει για εμένα. Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό».

https://www.instagram.com/reel/DTI4bJ9DOWu/

Παράλληλα, μίλησε και για τα δύσκολα χρόνια στον Παναθηναϊκό και την έλευση του Εργκίν Αταμάν: «Ήμουν στον Παναθηναϊκό στη χειρότερη χρονιά στην ιστορία μας, όταν τερματίσαμε 17οι στην EuroLeague. Κάθε χρόνο στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Είχαμε έναν καλό προπονητή, τον Ράντονιτς, είχαμε καλούς παίκτες. Ωστόσο, όταν αρχίσεις να χάνεις από την αρχή, μετά ένα δύσκολο να βρεις έναν τρόπο να μπεις στο σωστό δρόμο. Όταν μετά αλλάζουν παίκτες και προπονητές είναι δύσκολο. Ο κόσμος σταματούσε να έρχεται στο γήπεδο, υπάρχει μεγάλη πίεση. Όταν παίζεις στον Παναθηναϊκό, πρέπει να κερδίζεις κάθε παιχνίδι. Παίζαμε παιχνίδια στην EuroLeague και είχαμε 2 και 3 χιλιάδες κόσμο στο ΟΑΚΑ».

«Όταν ήρθε ο Αταμάν, όλα άλλαξαν. Άλλαξε όλο το ρόστερ. Μόνο εγώ, ο Γκριγκόνις και ο Μαντζούκας έμειναν στην ομάδα. Μόνο 3 παίκτες. Πίστευα ότι θα φύγω και εγώ, τα μίντια έλεγαν ότι θα αλλάξει ολόκληρη η ομάδα και είχα έναν φόβο. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο Σάνι (Μπετσίροβιτς) πως με θέλουν στην ομάδα και πως δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Θυμάμαι στην πρώτη προπόνηση με τον Αταμάν, λείπανε ακόμα κάποιοι παίκτες λόγω εθνικών. Το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε, πως πρέπει να βάλουμε ψηλά τον πήχη και να πάρουμε την EuroLeague. Εγώ όταν έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές, είχα συμβόλαιο, είμαι Έλληνας επίσης και παρόλο που είχαμε χάσει από τον Ολυμπιακού στους τελικούς, είχα κλείσει πολύ καλά τη σεζόν. Τότε ο κόουτς Σερέλης με εμπιστευόταν και αυτό μεταφέρθηκε.

Δεν πίστεψα πως μπορούμε να νικήσουμε την EuroLeague. Την περασμένη σεζόν είχαμε μόλις εννέα νίκες. Μας είχαν πάρει δυο νίκες, κάτι είχε γίνει και εκείνη τη χρονιά μας πήρε πίσω η EuroLeague δυο νίκες. Εκείνη την ημέρα είχαμε χάσει από την Παρτίζαν και για πρώτη φορά στην ιστορία, μια ομάδα έχασε σε μια ημέρα τρία ματς!

Όταν φτάσαμε στα playoffs με τη Μακάμπι, εγώ εκείνη την περίοδο, έπαιζα κυρίως στο πρωτάθλημα. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς και έπαιξα πολύ καλά στην EuroLeague. Κόντρα στη Μακάμπι δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ειδικά το πέμπτο παιχνίδι, είχε 25.000 άτομα 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Ανεπανάλπτη εμπειρία. Είδαμε τον κόσμο και ξέραμε ότι θα πάμε στο Final Four. Εκείνη τη χρονιά, είχαμε τα σωστά κομμάτια του παζλ. Έκανα το μέρος μου ειδικά αμυντικά, κόντρα στον Λορέντζο Μπράουν».

Τέλος, αναφορικά με τον μέντορά του, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σχολίασε: «Ο μέντοράς μου στην ομάδα ήταν πάντα ο Παπαπέτρου. Και φυσικά ο Σλούκας. Μου έχει πει πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω αλλά με βοήθησαν πολύ. Πάντα και στην εθνική ομάδα, σαν φίλος ερχόταν να μου μιλήσει. Πάντα όταν μπαίνω στο παρκέ, προσπαθεί να με βοηθήσει, να μου δώσει πάσα να με στηρίξει. Τους στηρίζει όλους. Τον Ρογκαβόπουλο, τον "Σάμο", αλλά και τους ξένους παίκτες. Έχει πάρει τέσσερις φορές την EuroLeague και τους στηρίζει όλους στην ομάδα. Η καλύτερη συμβουλή που μου έχει δώσει, "Συνέχισε να δουλεύεις σκληρά, ο Θεός βλέπει και θα σε ανταμείψει»!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 9 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

23:33LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος για το τροχαίο με εγκατάλειψη - Διασωληνωμένος ο πεζός

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Oι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν κομβικά σημεία την Πέμπτη και την Παρασκευή

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πως θα περάσουν την ημέρα των Φώτων οι κάτοικοι

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Ipsos: Μόλις το 33% των Αμερικανών επιδοκιμάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς

22:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 58χρονη έβαλε φωτιά στο σπίτι της και βανδάλισε σταθμευμένα αυτοκίνητα

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Δεν μπορείτε να μας μετατρέψετε σε Βενεζουέλα»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σύσκεψη στο μπλόκο της Θήβας– Σενάρια για κλείσιμο δρόμων από Ριτσώνα έως Αφίδνες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες - Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαδούρο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Χανιά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Το τρυφερό αντίο της Ελένης Μενεγάκη στον Παπαδάκη: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Συναγερμός σε όλη τη Θράκη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Κίνδυνοι, απαγορεύσεις και οδηγίες

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια - Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

23:33LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αντιδρά έντονα στον ρωσικό ισχυρισμό για απαγωγή του καγκελάριου Μερτς

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ