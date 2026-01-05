Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»

Ο Έλληνας γκαρντ φιλοξενήθηκε στο «EuroInsiders» και αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια στον Παναθηναϊκό, την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν, αλλά και τον μέντορά του στην ομάδα.

«Αρκετές ομάδες της Ευρώπης προσπάθησαν να με υπογράψουν πριν πάω στον Παναθηναϊκό. Όταν ήρθε η προσφορά του Παναθηναϊκού, είπα στον ατζέντη μου πως θέλω να πάω εκεί. Εκείνος μου είπε να το ξανασκεφτώ, γιατί τότε δεν ήταν και τα πιο επιτυχημένα χρόνια για την ομάδα αλλά εγώ του είπα ότι είναι το όνειρό μου να πάω εκεί», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Μετά από ένα μήνα υπέγραψε και ο αδερφός μου, οπότε ήταν... μαγικό για μια χρονιά να γίνει κάτι τέτοιο, παρόλο που δεν ήταν μια καλή χρονιά για την ομάδα. Η Βαλένθια και νομίζω η Μπασκόνια με ζητούσαν τότε, αλλά για εμένα ήταν σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και αν μου έδιναν τα διπλά λεφτά, δεν έχει να κάνει για εμένα. Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό».

Παράλληλα, μίλησε και για τα δύσκολα χρόνια στον Παναθηναϊκό και την έλευση του Εργκίν Αταμάν: «Ήμουν στον Παναθηναϊκό στη χειρότερη χρονιά στην ιστορία μας, όταν τερματίσαμε 17οι στην EuroLeague. Κάθε χρόνο στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Είχαμε έναν καλό προπονητή, τον Ράντονιτς, είχαμε καλούς παίκτες. Ωστόσο, όταν αρχίσεις να χάνεις από την αρχή, μετά ένα δύσκολο να βρεις έναν τρόπο να μπεις στο σωστό δρόμο. Όταν μετά αλλάζουν παίκτες και προπονητές είναι δύσκολο. Ο κόσμος σταματούσε να έρχεται στο γήπεδο, υπάρχει μεγάλη πίεση. Όταν παίζεις στον Παναθηναϊκό, πρέπει να κερδίζεις κάθε παιχνίδι. Παίζαμε παιχνίδια στην EuroLeague και είχαμε 2 και 3 χιλιάδες κόσμο στο ΟΑΚΑ».

«Όταν ήρθε ο Αταμάν, όλα άλλαξαν. Άλλαξε όλο το ρόστερ. Μόνο εγώ, ο Γκριγκόνις και ο Μαντζούκας έμειναν στην ομάδα. Μόνο 3 παίκτες. Πίστευα ότι θα φύγω και εγώ, τα μίντια έλεγαν ότι θα αλλάξει ολόκληρη η ομάδα και είχα έναν φόβο. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο Σάνι (Μπετσίροβιτς) πως με θέλουν στην ομάδα και πως δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Θυμάμαι στην πρώτη προπόνηση με τον Αταμάν, λείπανε ακόμα κάποιοι παίκτες λόγω εθνικών. Το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε, πως πρέπει να βάλουμε ψηλά τον πήχη και να πάρουμε την EuroLeague. Εγώ όταν έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές, είχα συμβόλαιο, είμαι Έλληνας επίσης και παρόλο που είχαμε χάσει από τον Ολυμπιακού στους τελικούς, είχα κλείσει πολύ καλά τη σεζόν. Τότε ο κόουτς Σερέλης με εμπιστευόταν και αυτό μεταφέρθηκε.

Δεν πίστεψα πως μπορούμε να νικήσουμε την EuroLeague. Την περασμένη σεζόν είχαμε μόλις εννέα νίκες. Μας είχαν πάρει δυο νίκες, κάτι είχε γίνει και εκείνη τη χρονιά μας πήρε πίσω η EuroLeague δυο νίκες. Εκείνη την ημέρα είχαμε χάσει από την Παρτίζαν και για πρώτη φορά στην ιστορία, μια ομάδα έχασε σε μια ημέρα τρία ματς!

Όταν φτάσαμε στα playoffs με τη Μακάμπι, εγώ εκείνη την περίοδο, έπαιζα κυρίως στο πρωτάθλημα. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς και έπαιξα πολύ καλά στην EuroLeague. Κόντρα στη Μακάμπι δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ειδικά το πέμπτο παιχνίδι, είχε 25.000 άτομα 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Ανεπανάλπτη εμπειρία. Είδαμε τον κόσμο και ξέραμε ότι θα πάμε στο Final Four. Εκείνη τη χρονιά, είχαμε τα σωστά κομμάτια του παζλ. Έκανα το μέρος μου ειδικά αμυντικά, κόντρα στον Λορέντζο Μπράουν».

Τέλος, αναφορικά με τον μέντορά του, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σχολίασε: «Ο μέντοράς μου στην ομάδα ήταν πάντα ο Παπαπέτρου. Και φυσικά ο Σλούκας. Μου έχει πει πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω αλλά με βοήθησαν πολύ. Πάντα και στην εθνική ομάδα, σαν φίλος ερχόταν να μου μιλήσει. Πάντα όταν μπαίνω στο παρκέ, προσπαθεί να με βοηθήσει, να μου δώσει πάσα να με στηρίξει. Τους στηρίζει όλους. Τον Ρογκαβόπουλο, τον "Σάμο", αλλά και τους ξένους παίκτες. Έχει πάρει τέσσερις φορές την EuroLeague και τους στηρίζει όλους στην ομάδα. Η καλύτερη συμβουλή που μου έχει δώσει, "Συνέχισε να δουλεύεις σκληρά, ο Θεός βλέπει και θα σε ανταμείψει»!

