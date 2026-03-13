Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε σήμερα για τον πόλεμο στο Ιράν δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους» σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους, αλλά αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε ασύγκριτα πυρά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!», πρόσθεσε.

Τι είχε πει χθες

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», είπα ακόμη ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο πλάι του.

Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο Στενό του Ορμούζ θα συνεχιστεί.

