Παρασκευή και 13: Ο φόβος για την πιο άτυχη ημέρα του χρόνου

Ο φόβος της «Παρασκευής και 13» αποδίδεται στα αγγλικά ως paraskevidekatriaphobia

Παρασκευή και 13: Ο φόβος για την πιο άτυχη ημέρα του χρόνου
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου σήμερα και, για αρκετούς, το ημερολόγιο μοιάζει να κάνει ένα μικρό κλείσιμο του ματιού στην πρόληψη.

Σε πολλές δυτικές κοινωνίες, κάθε Παρασκευή που συμπίπτει με τη 13η του μήνα αντιμετωπίζεται ως ημέρα κακοτυχίας, περισσότερο από συνήθεια παρά από κανόνα που αποδεικνύεται.

Η ιδέα αυτή δεν είναι παντού ίδια. Στην Ελλάδα και στην Ισπανία, τη θέση της «άτυχης ημερομηνίας» την έχει παραδοσιακά η «Τρίτη και 13», παρότι η «Παρασκευή και 13» έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πιο οικεία και εκτός αγγλόφωνου κόσμου.

Όπως συχνά συμβαίνει, η ποπ κουλτούρα έκανε το δικό της θαύμα. Η ταινία τρόμου «Friday the 13th» του 1980 γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αυτή η επιτυχία άνοιξε τον δρόμο για μια μακρά σειρά από συνέχειες και επεκτάσεις του τίτλου.

Για όσους το παίρνουν πολύ στα σοβαρά, υπάρχει και όρος με άρωμα ελληνικών. Ο φόβος της «Παρασκευής και 13» αποδίδεται στα αγγλικά ως paraskevidekatriaphobia, λέξη που σχηματίζεται από ελληνικές ρίζες που παραπέμπουν στην Παρασκευή, στο δεκατρία και στη φοβία.

Και επειδή οι δεισιδαιμονίες αγαπούν να ταξιδεύουν, η «Παρασκευή και 13» έχει αφήσει ίχνος ακόμη και στην ιστορία των υπολογιστών. Ένας γνωστός ιός, που έχει αναφερθεί και ως Jerusalem ή Friday the 13th, περιγράφεται ότι ενεργοποιείται όταν το ημερολόγιο «γράψει» Παρασκευή και 13 και τότε μπορεί να προκαλέσει διαγραφή αρχείων που χρησιμοποιούνται εκείνη την ημέρα.

Η ιστορία της «Παρασκευής και 13»

Πριν τον 19ο αιώνα, ο αριθμός 13 θεωρούνταν γενικά ως φέρων κακή τύχη. Την ίδια εικόνα είχε και η Παρασκευή, αν και δεν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Η πρώτη αναφορά σε μία «Παρασκευή και 13» έγινε μάλλον στις αρχές του 19ου αιώνα.

Πέρα από τις γραπτές αναφορές, πάντως, πολλές δημοφιλείς ιστορίες υπάρχουν σχετικά με την προέλευση της δεισιδαιμονίας:

  • Ο Μυστικός Δείπνος, με ιστορίες ότι ο Ιούδας Ισκαριώτης ήταν ο 13ος καλεσμένος, ενώ η Σταύρωση του Ιησού συνέβη την ημέρα Παρασκευή.
  • Ότι η Εύα προσέφερε το μήλο στον Αδάμ κατά ημέρα Παρασκευή (η πεποίθηση ότι ήταν ένα μήλο πιθανότατα προέρχεται από την ομοιότητα της Λατινικής λέξεις malus = "κακό" και malum = "μήλο").
