ΗΠΑ: Μια παρέα από snowmobilers έγινε σωτήρας μιας νεαρής θηλυκής άλκης

Τη διάσωση μιας νεαρής θηλυκής άλκης κατάφερε μια παρέα οδηγών snowmobile, όταν το ζώο παγιδεύτηκε βαθιά στο χιόνι στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ.

Μια απρόσμενη συνάντηση στο χιόνι

Επιστρέφοντας στο σπίτι για μεσημεριανό, ύστερα από μια πρωινή βόλτα με τα snowmobile πάνω σε χιονοστιβάδες ύψους 1,5 έως 2 μέτρων, ο Mike Dion και οι φίλοι του αντίκρισαν κάτι που δεν περίμεναν, μια άλκη θαμμένη στο χιόνι μέχρι τον λαιμό.

Το ζώο βρισκόταν εμφανώς σε δύσκολη κατάσταση. Το μόνο που φαινόταν ήταν η μουσούδα του και η τούφα από τη χαίτη του πάνω από τα τρομαγμένα μάτια του.

«Όλοι κοιτάξαμε τα κινητά μας, αλλά δεν υπήρχε σήμα», είπε ο Dion. «Η πρώτη μας σκέψη ήταν να καλέσουμε το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής, αλλά δεν μπορούσαμε».

Η απόφαση να δράσουν

Καταλαβαίνοντας ότι αν δεν έκαναν κάτι άμεσα το ζώο ίσως να μην επιβίωνε, αποφάσισαν να πλησιάσουν προσεκτικά. Η άλκη ήταν εξαντλημένη αλλά ήρεμη.

Φαινόταν ότι είχε προσπαθήσει να απελευθερωθεί μόνη της χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι άνδρες δεν ήταν καν σίγουροι αν τα πόδια της πατούσαν σε σταθερό έδαφος.

Επιχείρηση διάσωσης μέσα στο βαθύ χιόνι

Με υπομονή άρχισαν να σκάβουν γύρω της. Χρειάστηκαν περίπου 20 λεπτά, γονατιστοί μέσα στο βαθύ χιόνι, μέχρι να καταφέρουν να την ελευθερώσουν.

«Τελικά την σηκώσαμε και την βοηθήσαμε να σταθεί. Φαινόταν να είναι σε καλή κατάσταση», είπε ο Dion. «Νομίζω πως ήταν ευγνώμων. Δεν ήταν επιθετική μαζί μας, κάτι που στην αρχή μας ανησυχούσε».

Αφού την απελευθέρωσαν, οι snowmobilers έμειναν για περίπου δέκα λεπτά ακόμη στο σημείο για να βεβαιωθούν ότι το ζώο μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, πριν συνεχίσουν τον δρόμο της επιστροφής.

Τι συμβουλεύουν οι αρχές

Αξιωματούχος του Τμήματος Αλιείας και Άγριας Ζωής δήλωσε ότι οι άλκες μπορεί να γίνουν επικίνδυνες όταν αισθανθούν παγιδευμένες ή φοβισμένες. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ασφαλέστερη ενέργεια είναι να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.

