Πάρνηθα: Τραυματισμένη ελαφίνα εντοπίστηκε στο πάρκινγκ του τελεφερίκ

Snapshot Στην Πάρνηθα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη ελαφίνα με εκτεταμένα τραύματα και πάρεση στα πρόσθια άκρα.

Η ελαφίνα μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο για νοσηλεία άγριων ζώων και υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και περιποίηση τραυμάτων.

Η ανάρρωση της ελαφίνας θα διαρκέσει αρκετές ημέρες και η πρόγνωση είναι επιφυλακτική.

Η ΑΝΙΜΑ επισημαίνει ότι η περίθαλψη των ελαφιών απαιτεί σημαντικούς πόρους και καλεί σε υποστήριξη του έργου της.

Θλίψη προκαλεί η εικόνα ενός τραυματισμένου ελαφιού, όπως έγινε γνωστό από την ΑΝΙΜΑ. Το ξημέρωμα της Κυριακής (22.02.2026), στο πάρκινγκ του τελεφερίκ στην Πάρνηθα, η αστυνομία εντόπισε μια σοβαρά τραυματισμένη ελαφίνα και ενημέρωσε άμεσα τον σύλλογο.

Το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, αποκόλληση του κάτω χείλους και σοβαρή πάρεση στα πρόσθια άκρα.

Η ελαφίνα μεταφέρθηκε υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου με ειδικό όχημα της ΑΝΙΜΑ σε ασφαλή χώρο, κατασκευασμένο για νοσηλεία άγριων ζώων. Εκεί υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο, ενώ τα τραύματά της περιποιήθηκαν και συρράφηκαν.

Θα παραμείνει στον χώρο για αρκετές ημέρες, ώστε να διερευνηθεί η αιτία των τραυμάτων και να ολοκληρωθεί η ανάρρωσή της. Η πρόγνωση κρίνεται επιφυλακτική.

Η ΑΝΙΜΑ υπογραμμίζει ότι η περίθαλψη των ελαφιών είναι δαπανηρή, καθώς τα φάρμακα και η όλη διαχείριση απαιτούν σημαντικούς πόρους, και καλεί τους φίλους της άγριας ζωής να στηρίξουν το έργο της.