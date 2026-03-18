Βανς: «Δεν υπάρχει κίνδυνος ο Τραμπ να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μακροχρόνια σύγκρουση με το Ιράν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος» ο Ντόναλντ Τραμπ να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μακροχρόνια σύγκρουση με το Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνέπειες του πολέμου.

«Σας εγγυώμαι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ενδιαφέρεται να μας εμπλέξει σε μακροχρόνιες συγκρούσεις όπως αυτές που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια». Όπως υποστήριξε: «Γνωρίζω πώς σκέφτεται ο Τραμπ σχετικά με την εθνική ασφάλεια της χώρας μας».

Μιλώντας για την παραίτηση του πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Τζο Κεντ, ο Βανς την σχολίασε ως «θετική», ενώ πρόσθεσε ότι τα μέλη της κυβέρνησης πρέπει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και αν διαφωνούν μαζί του.

Ο Κεντ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παραιτείται λόγω διαφωνιών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ορισμένοι έχουν επικρίνει τον Βανς επειδή δεν είναι σαφής σχετικά με τα συναισθήματά του για τον πόλεμο.

«Γνωρίζω τον πρόεδρο πολύ καλά· ακούει διαφορετικές απόψεις από τις δικές του. Του αρέσει όταν οι άνθρωποι εκφράζουν τις απόψεις τους για το τι πρέπει να γίνει, τους ακούει όλους», δήλωσε ο Βανς σε ομιλία του στο Μίσιγκαν. «Τούτου λεχθέντος — όποια και αν είναι η άποψή σας — όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνει μια απόφαση, είναι δική σας δουλειά να βοηθήσετε ώστε αυτή η απόφαση να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη».

«Αν είστε μέλος της ομάδας και δεν μπορείτε να βοηθήσετε στην εφαρμογή των αποφάσεων της κυβέρνησής του… τότε είναι καλό για εσάς να παραιτηθείτε», πρόσθεσε. «Έτσι κάνω τη δουλειά μου, και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και όσοι βρίσκονται στην κυβέρνηση».