Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποκτούν ταυτότητα

Ένα ψηφιακό έγγραφο, ένας αριθμός αναγνώρισης και πλήρες ιστορικό: η Κίνα σχεδιάζει να καταγράφει τα ανθρωποειδή ρομπότ σε ένα κεντρικό σύστημα

Newsbomb

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποκτούν ταυτότητα

Το ανθρωποειδές ρομπότ Figure 01 επιδεικνύεται στις εγκαταστάσεις δοκιμών της Figure AI στο Sunnyvale της Καλιφόρνια [2023]

AP/Jae C. Hong
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κίνα εφαρμόζει ένα σύστημα ψηφιακής ταυτότητας για ανθρωποειδή ρομπότ, με μοναδικό κωδικό και πλήρες ιστορικό καταγραφής.
  • Το σύστημα παρακολουθεί τον κύκλο ζωής των ρομπότ, καταγράφοντας στοιχεία συντήρησης, τεχνικής απόδοσης και χρήσης, και συνδέεται με ψηφιακή πλατφόρμα πρόσβασης.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην τυποποίηση και ενοποίηση του κατακερματισμένου τομέα ρομποτικής, όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 140 εταιρείες με μη συμβατά πρότυπα.
  • Η ταυτότητα των ρομπότ διευκολύνει τον έλεγχο ποιότητας, μειώνει το κόστος και τον χρόνο για αγοραστές, και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
  • Ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των δεδομένων των ρομπότ, με την κυβέρνηση να τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και υπεύθυνη διακυβέρνηση.
Snapshot powered by AI

Όχι, δεν πρόκειται για βιβλίο του Ασίμοφ ούτε για επιστημονική φαντασία. Στην Κίνα προχωρά η ιδέα της «ταυτότητας» για τα ανθρωποειδή ρομπότ: ένας μοναδικός κωδικός, αντίστοιχος με αυτόν των πολιτών, που θα συνοδεύει κάθε μηχανή από το εργοστάσιο έως την απόσυρσή της.

Ήδη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σύστημα βρίσκεται σε εφαρμογή με περισσότερα από 28.000 ρομπότ καταγεγραμμένα, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στη ρύθμιση ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους αλλά και πιο κατακερματισμένους βιομηχανικούς τομείς παγκοσμίως. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα ενιαίο, ιχνηλάσιμο οικοσύστημα με σαφείς κανόνες ευθύνης και διακυβέρνησης.

Το σχέδιο για «ταυτότητα» στα ρομπότ

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την εποπτεία της επιτροπής HEIS (Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Standardization), που υπάγεται στο κινεζικό υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής, με επιχειρησιακή βάση το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ στην Ουχάν.

Η πλατφόρμα, με την ονομασία Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform, ξεκίνησε αρχικά πιλοτικά στην επαρχία Χουμπέι και πλέον αποτελεί εθνική πρωτοβουλία. Κάθε ρομπότ αποκτά έναν κωδικό 29 χαρακτήρων (11 περισσότερους από την ταυτότητα των Κινέζων πολιτών), ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία όπως κατασκευαστή, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά, επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης και στοιχεία παραγωγής.

Ο κωδικός συνδέεται με ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής και χρήσης.

Σε τι χρησιμεύει η «ταυτότητα» των ρομπότ

Κεντρικός στόχος είναι η πλήρης παρακολούθηση του κύκλου ζωής των ανθρωποειδών ρομπότ, από την κατασκευή μέχρι την ανακύκλωση. Μέσω του συστήματος μπορούν να καταγράφονται δεδομένα συντήρησης, τεχνικής απόδοσης και πραγματικής χρήσης, όπως φθορά αρθρώσεων, κατάσταση μπαταρίας και ακρίβεια λειτουργίας.

Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται διαρκώς και ακολουθούν το ρομπότ σε κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει την αναδρομή στο ιστορικό της συσκευής και τον εντοπισμό ευθυνών με βάση καταγεγραμμένα στοιχεία.

Πλεονεκτήματα και βιομηχανικές επιπτώσεις

Για τους αγοραστές, το σύστημα μειώνει την ανάγκη για εκτεταμένους ελέγχους, καθώς η ιστορία και η απόδοση του ρομπότ είναι ήδη διαθέσιμες ψηφιακά, περιορίζοντας κόστος και χρόνο.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναφέρουν επίσης ότι η συσσώρευση δομημένων δεδομένων δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύει τη θέση τους στην αγορά.

Σε επίπεδο κλάδου, η πρωτοβουλία επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα βασικό πρόβλημα: πάνω από 140 κινεζικές εταιρείες ρομποτικής λειτουργούν με μη συμβατά τεχνικά πρότυπα. Η ενιαία ταυτοποίηση δημιουργεί κοινό πλαίσιο αναφοράς και ενισχύει την τυποποίηση σε έναν τομέα όπου η Κίνα ήδη κατέχει περίπου το 84,7% των παγκόσμιων αποστολών.

Η συζήτηση για το νέο σύστημα έχει ήδη ανοίξει. Από τη μία πλευρά, η παρακολούθηση του κύκλου ζωής των ρομπότ θεωρείται εργαλείο ασφάλειας, καθώς ένα σφάλμα μπορεί να προκαλέσει πραγματικές ζημιές σε ανθρώπους ή υποδομές.

Από την άλλη, εγείρονται ερωτήματα για τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των δεδομένων: ποιος διαχειρίζεται την «ιστορία» ενός ρομπότ που μπορεί να λειτουργεί σε σπίτια, εργοστάσια ή νοσοκομεία.

Προς το παρόν, το Πεκίνο απαντά με αναφορές σε τυποποίηση, διαφάνεια και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Το ζήτημα, ωστόσο, αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όσο τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ