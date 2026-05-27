Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποκτούν ταυτότητα

Snapshot Η Κίνα εφαρμόζει ένα σύστημα ψηφιακής ταυτότητας για ανθρωποειδή ρομπότ, με μοναδικό κωδικό και πλήρες ιστορικό καταγραφής.

Το σύστημα παρακολουθεί τον κύκλο ζωής των ρομπότ, καταγράφοντας στοιχεία συντήρησης, τεχνικής απόδοσης και χρήσης, και συνδέεται με ψηφιακή πλατφόρμα πρόσβασης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην τυποποίηση και ενοποίηση του κατακερματισμένου τομέα ρομποτικής, όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 140 εταιρείες με μη συμβατά πρότυπα.

Η ταυτότητα των ρομπότ διευκολύνει τον έλεγχο ποιότητας, μειώνει το κόστος και τον χρόνο για αγοραστές, και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των δεδομένων των ρομπότ, με την κυβέρνηση να τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και υπεύθυνη διακυβέρνηση.

Όχι, δεν πρόκειται για βιβλίο του Ασίμοφ ούτε για επιστημονική φαντασία. Στην Κίνα προχωρά η ιδέα της «ταυτότητας» για τα ανθρωποειδή ρομπότ: ένας μοναδικός κωδικός, αντίστοιχος με αυτόν των πολιτών, που θα συνοδεύει κάθε μηχανή από το εργοστάσιο έως την απόσυρσή της.

Ήδη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σύστημα βρίσκεται σε εφαρμογή με περισσότερα από 28.000 ρομπότ καταγεγραμμένα, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στη ρύθμιση ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους αλλά και πιο κατακερματισμένους βιομηχανικούς τομείς παγκοσμίως. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα ενιαίο, ιχνηλάσιμο οικοσύστημα με σαφείς κανόνες ευθύνης και διακυβέρνησης.

Το σχέδιο για «ταυτότητα» στα ρομπότ

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την εποπτεία της επιτροπής HEIS (Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Standardization), που υπάγεται στο κινεζικό υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής, με επιχειρησιακή βάση το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ στην Ουχάν.

Η πλατφόρμα, με την ονομασία Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform, ξεκίνησε αρχικά πιλοτικά στην επαρχία Χουμπέι και πλέον αποτελεί εθνική πρωτοβουλία. Κάθε ρομπότ αποκτά έναν κωδικό 29 χαρακτήρων (11 περισσότερους από την ταυτότητα των Κινέζων πολιτών), ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία όπως κατασκευαστή, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά, επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης και στοιχεία παραγωγής.

Ο κωδικός συνδέεται με ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής και χρήσης.

Σε τι χρησιμεύει η «ταυτότητα» των ρομπότ

Κεντρικός στόχος είναι η πλήρης παρακολούθηση του κύκλου ζωής των ανθρωποειδών ρομπότ, από την κατασκευή μέχρι την ανακύκλωση. Μέσω του συστήματος μπορούν να καταγράφονται δεδομένα συντήρησης, τεχνικής απόδοσης και πραγματικής χρήσης, όπως φθορά αρθρώσεων, κατάσταση μπαταρίας και ακρίβεια λειτουργίας.

Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται διαρκώς και ακολουθούν το ρομπότ σε κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει την αναδρομή στο ιστορικό της συσκευής και τον εντοπισμό ευθυνών με βάση καταγεγραμμένα στοιχεία.

Πλεονεκτήματα και βιομηχανικές επιπτώσεις

Για τους αγοραστές, το σύστημα μειώνει την ανάγκη για εκτεταμένους ελέγχους, καθώς η ιστορία και η απόδοση του ρομπότ είναι ήδη διαθέσιμες ψηφιακά, περιορίζοντας κόστος και χρόνο.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναφέρουν επίσης ότι η συσσώρευση δομημένων δεδομένων δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύει τη θέση τους στην αγορά.

Σε επίπεδο κλάδου, η πρωτοβουλία επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα βασικό πρόβλημα: πάνω από 140 κινεζικές εταιρείες ρομποτικής λειτουργούν με μη συμβατά τεχνικά πρότυπα. Η ενιαία ταυτοποίηση δημιουργεί κοινό πλαίσιο αναφοράς και ενισχύει την τυποποίηση σε έναν τομέα όπου η Κίνα ήδη κατέχει περίπου το 84,7% των παγκόσμιων αποστολών.

Η συζήτηση για το νέο σύστημα έχει ήδη ανοίξει. Από τη μία πλευρά, η παρακολούθηση του κύκλου ζωής των ρομπότ θεωρείται εργαλείο ασφάλειας, καθώς ένα σφάλμα μπορεί να προκαλέσει πραγματικές ζημιές σε ανθρώπους ή υποδομές.

Από την άλλη, εγείρονται ερωτήματα για τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των δεδομένων: ποιος διαχειρίζεται την «ιστορία» ενός ρομπότ που μπορεί να λειτουργεί σε σπίτια, εργοστάσια ή νοσοκομεία.

Προς το παρόν, το Πεκίνο απαντά με αναφορές σε τυποποίηση, διαφάνεια και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Το ζήτημα, ωστόσο, αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όσο τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα.

