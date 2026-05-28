Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Πήραν το Conference League οι «Αετοί»

Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Conference League, επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό που διεξήχθη στη Λειψία. Χρυσός σκόρερ για τους Λονδρέζους ήταν ο Ματετά στο 51ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Παράλληλα, η Πάλας πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στην παρθενική της συμμετοχή σε διοργάνωση της UEFA.

Η Ράγιο απείλησε πρώτη με τον Αλεμάο στο 25’, ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στους Άγγλους, όταν ο Ταϊρίκ Μίτσελ αστόχησε με κεφαλιά στις καθυστερήσεις.

Η πίεση της Κρίσταλ Πάλας απέδωσε καρπούς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Γουόρτον ανάγκασε τον Μπατάγια σε δύσκολη επέμβαση και ο Ματετά εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ για το 1-0. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πίνο σημάδεψε και τα δύο δοκάρια σε εκτέλεση φάουλ, με τη Ράγιο να αποφεύγει δεύτερο γκολ από τύχη.

Οι Ισπανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια, πίεσαν στα τελευταία λεπτά, όμως δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τη μεγάλη φάση που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Έτσι, η Κρίσταλ Πάλας πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της μετά το FA Cup του 2025.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Σις, Παλαθόν, Ουνάι Λόπεθ, Μεντί - Γουόρτον, Πίνο, Ριάντ, Πάτσα

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγκο Πέρεθ): Mπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62’ Μεντί), Ουνάι Λόπεθ (62’ Πέδρο Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70’ Καμέγιο), Παλαθόν (77’ Ακομάς), Γκαρθία (70’ Πάτσα), Αλεμάο

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο (80’ Γκεσάν), Ματετά (76’ Στράντ-Λάρσεν)