Κερατσίνι: Δίκυκλο παρέσυρε 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος – Στο νοσοκομείο η ανήλικη και ο αναβάτης

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Κερατσίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 14χρονη και ο οδηγός δίκυκλου.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 23:00, στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο αναβάτης του δίκυκλου παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 14χρονη όσο και ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται ως διανομέας φαγητού.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.