Κερατσίνι: Δίκυκλο παρέσυρε 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος – Στο νοσοκομείο η ανήλικη και ο αναβάτης
Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρθηκαν μια 14χρονη και ο αναβάτης δίκυκλου, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, στο Κερατσίνι.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Κερατσίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 14χρονη και ο οδηγός δίκυκλου.
Το περιστατικό έγινε περίπου στις 23:00, στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο αναβάτης του δίκυκλου παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 14χρονη όσο και ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται ως διανομέας φαγητού.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.