Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/5) σε επιχείρηση ξυλείας που κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας στη Νέα Είσοδο στο ύψος του κόμβου Ζαφείρη, στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:40 ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα.
