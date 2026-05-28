Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/5) σε επιχείρηση ξυλείας που κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας στη Νέα Είσοδο στο ύψος του κόμβου Ζαφείρη, στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:40 ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα.