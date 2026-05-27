Άλιμος: Έρχεται το Classic Car Sunday, την Κυριακή 31 Μαΐου

Η εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο

Newsbomb

Άλιμος: Έρχεται το Classic Car Sunday, την Κυριακή 31 Μαΐου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το 7ο Alimos Classic Car Sunday θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο και θα παρουσιάσει αυτοκίνητα από το 1917 έως σύγχρονα supercars και ηλεκτρικά οχήματα.
  • Η εκδήλωση συνδυάζει πολιτισμό και υπερθέαμα, προσφέροντας μια οικογενειακή εμπειρία με νοσταλγικό χαρακτήρα στον μαγευτικό πεζόδρομο του Αλίμου.
  • Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν δημόσια η Rolls
  • Royce Silver Wraith Sedan de Ville του 1952 και η Cadillac Fleetwood Seventy
  • Five Limousine του 1963, που συνδέονται με τον Αριστοτέλη Ωνάση.
  • Τιμώμενο αυτοκίνητο είναι η ιστορική Mercedes
  • Benz, ενώ θα υπάρχουν και σπάνια μοντέλα Griffith, αμερικανικά αυτοκίνητα και ελληνικής κατασκευής οχήματα όπως τα Kerambos και το Ρ3 του Δημήτρη Κορρέ.
  • Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τη 1:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ. και είναι εύκολα προσβάσιμη με λεωφορείο ή τραμ.
Snapshot powered by AI

«Δικινητήριο» θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το φετινό, έβδομο Alimos Classic Car Sunday, με σλόγκαν: «Μία λεωφόρος όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον». Οι επισκέπτες θα δουν μία βασιλική Chrysler του 1958 λίγα μέτρα μακριά από μία εξωτική Bugatti, ένα Ford του 1917 —με… καντηλάκια αντί για φώτα και τις ταχύτητες… στο πόδι— απέναντι σε μια McLaren με ορθάνοιχτες τις «αεροπλανικές» πόρτες της.

Το αυτοκίνητο, σε όλες τις στροφές, ανηφόρες και κατηφόρες της τεχνολογίας: από την αναλογική εποχή της υπεραπλούστευσης, στα supercars και τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Όμως οι διοργανωτές δεν περιορίζουν την προσοχή τους μόνο στα αυτοκίνητα, επειδή, όπως δηλώνει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, «η εκδήλωση είναι ιδανικός συνδυασμός πολιτισμού με υπερθέαμα, μοναδικός στη χώρα, με τόσα πολλά “κινητά μνημεία”, σχεδιασμένα με μία αισθητική που παραμένει νέα και φρέσκια, δεκάδες χρόνια μετά. Άλλωστε, η νοσταλγία είναι πια φάρμακο, καταφύγιο από την ολοένα αυξανόμενη σκληρότητα της καθημερινότητάς μας. Δίνουμε σε χιλιάδες επισκέπτες μία Κυριακή με χαμόγελα, μία φιέστα ανεπανάληπτη για όλες τις αισθήσεις και για όλες τις οικογένειες που έρχονται με παιδιά και σκυλιά για βόλτα αλλά… χορεύοντας».

mercedes-timwmeno-aytokinhto.jpg
Signature: 2MC767vZpxkAhHVmWLcL/+y3qbZ+ODct3ydIW7XzmxSMn6K95TLLAAURnO2Wr6vE2pT7hzgC772WD0FyqKjRiQDDOUO2cKRMM3doBUGd3CLoU/rhoguNXnpRNVgOAPa+daXpRPt7tY7ZK93pCExshi1G5tV9SpaVjV3DEZQKjiRAi1Z3Fm4XqGLYexY2rh2O/pq6vDXQrX6xkpeoRzmZOg== (Signature: 2MC767vZpxk

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχουν, χάρη στην ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Ωνάση και του προέδρου του, Αντώνη Παπαδημητρίου, δύο σπάνια κλασικά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν με τη ζωή και την προσωπική ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση: η Rolls-Royce Silver Wraith Sedan de Ville του 1952 και η Cadillac Fleetwood Seventy-Five Limousine του 1963, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια. Τα δύο αυτά οχήματα φωτίζουν μια πλευρά του μύθου του Αριστοτέλη Ωνάση, όπου η κοσμοπολίτικη ζωή, η αισθητική της εποχής και η τολμηρή προσωπικότητά του συναντούν την ιστορία της αυτοκίνησης.

limoyzina-wnash.jpg

Ανάμεσα στα μοναδικά κλασικά, υπάρχουν και πολλές ιστορικές Mercedes-Benz —το φετινό τιμώμενο αυτοκίνητο— δύο πολύ σπάνια Griffith από το Μουσείο Αυτοκινήτου, αλλά και τα εντυπωσιακά, με τον όγκο και την πολυτέλειά τους, αμερικανικά Chevrolet, Cadillac, Plymouth, Stingray. Παράλληλα, με τη στήριξη της ΔΕΗ blue, αναδεικνύεται η μετάβαση από τη συμβατική αυτοκίνηση στις σύγχρονες λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Ο Νίκος Μαστοράκης, στο τιμόνι και αυτού του ACCS VII, αποκαλύπτει ότι ένα σημαντικό τμήμα του περσινού ACCS —επειδή την εκδήλωση είχε διακόψει η ξαφνική μπόρα— επαναλαμβάνεται και φέτος. «Ο Νίκος Θεολόγος φέρνει και πάλι το ιστορικό πρώτο αυτοκίνητο που κατασκεύασε ο παππούς του το 1918, ξαναέρχονται τα ελληνικής κατασκευής Kerambos, ενώ ο Δημήτρης Κορρές θα είναι κι αυτός εκεί με το παντοδύναμο Ρ3 του, ένα τετράτροχο που… ανεβαίνει σκάλες. Όσο θεαματικές κι αν είναι οι εξωτικές Maserati, Lamborghini, Ferrari, Lotus, πρωταγωνιστούν τα συνηθισμένα αυτοκίνητα του μέσου Έλληνα, που με θυσίες χρήματος και χρόνου, αλλά πολλή αγάπη, κατάφερε να τα διατηρήσει και να φαίνονται σχεδόν καινούργια και πάντα αξιοθαύμαστα. Αυτά τα καθημερινά αυτοκίνητα είναι που κάνουν το ACCS σημαντικότατη έκθεση κινητών μνημείων. Την έννοια “κλασικό αυτοκίνητο” τιμά και το επίσημο φιλμ του ACCS, δημιουργία του creator Σωτήρη Θεοδωράτου, με σουπερστάρ και supercars, όπου συνδυάστηκαν αγαπημένοι ηθοποιοί του παλιού σινεμά —η Αλίκη, η Τζένη, η Ζωή, ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο Δημήτρης— να οδηγούν τα τότε ολοκαίνουργια αυτοκίνητά τους καθ’ οδόν για τον… Άλιμο».

tident-cars.jpg
Signature: +i0zDPtlgF7nbGx5DkVuNffsutJep3V93rxi8AnxlW7PiM8r6rwVxM3/iA+8h3RhzuBeV66BFN7JgOyrSCB9nhYjztx+d0NA3zxCRwCIO+sTwRCNQJsrHlsNnAjcOZYzQcLUsm/4/RTko+MvK9WF55DHSHjt6E4DLQr+GKPoMt6f6r9qGZf4abKOg09sE5cWYxWQ1A9x7G4NMRkIC2GYJZm9DQQO4viIbF2kADw+kLbdd+IM

Η θεαματική «υπερ-έκθεση» της Κυριακής θα είναι στη διάθεση του κοινού, με ελεύθερη είσοδο, από τη 1:00 το μεσημέρι μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Η πρόσβαση στον μαγευτικό πεζόδρομο του Αλίμου είναι εύκολη με λεωφορείο ή τραμ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

04:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

03:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα ΝΔ με 13,4 μονάδες – Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ