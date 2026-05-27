Μάθιου Πέρι: Στη φυλακή και ο βοηθός του για τον θάνατο του ηθοποιού από κεταμίνη

Συνολικά και οι 5 κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν κριθεί ένοχοι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτ. Αρχείου - Ο Μάθιου Πέρι στα 64α Primetime Emmy Awards στο Λος Άντζελες, στις 23 Σεπτεμβρίου 2012. 

Jordan Strauss/Invision/AP
  • Ο βοηθός του Μάθιου Πέρι, Κένεθ Ιβαμάσα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών για τη χορήγηση της θανατηφόρας δόσης κεταμίνης που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού το 2023.
  • Ο Ιβαμάσα χορηγούσε επανειλημμένα κεταμίνη στον Πέρι χωρίς ιατρική εκπαίδευση και βρήκε τον ηθοποιό αναίσθητο τουλάχιστον δύο φορές πριν από το θάνατό του.
  • Μετά τον θάνατο του Πέρι, ο Ιβαμάσα κατέστρεψε αποδεικτικά στοιχεία και απέκρυψε πληροφορίες κατά την αστυνομική έρευνα.
  • Η Τζασβίν Σάνγκα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για διακίνηση κεταμίνης προς τον Ιβαμάσα, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι, όπως ο Έρικ Φλέμινγκ και δύο γιατροί, έλαβαν ποινές φυλάκισης ή κατ’ οίκον περιορισμού.
  • Όλοι οι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση κρίθηκαν ένοχοι για τη συνωμοσία παράνομης διανομής κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι.
Ο βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος ζούσε μαζί του, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών για τη χορήγηση της μοιραίας δόσης κεταμίνης που προκάλεσε το θάνατο του ηθοποιού της σειράς «Friends» το 2023.

Ο Κένεθ Ιβαμάσα είναι ένας από τους πέντε ανθρώπους που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για αυτό που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως συνωμοσία με σκοπό την παράνομη διανομή κεταμίνης στον Πέρι.

Ο Κένεθ Ιβαμάσα (στο κέντρο), ένας από τους πέντε ανθρώπους που ομολόγησαν την ενοχή τους σε σχέση με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση κεταμίνης, και ο δικηγόρος του, Άλαν Άισνερ (αριστερά), φεύγουν από το ομοσπονδιακό δικαστήριο μετά την έκδοση της ποινής του Ιβαμάσα στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

AP /Jae C. Hong

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ιβαμάσα, ο τελευταίος κατηγορούμενος που καταδικάστηκε στην υπόθεση, έκανε επανειλημμένα ενέσεις κεταμίνης στον Πέρι τις εβδομάδες πριν από το θάνατο του ηθοποιού χωρίς να διαθέτει την κατάλληλη ιατρική εκπαίδευση — συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας δόσης στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ιβαμάσα βρήκε τον Πέρι αναίσθητο στο σπίτι του τουλάχιστον δύο φορές τον Οκτώβριο του 2023, καθώς και σε κατάσταση «παγώματος» μετά από μια μεγάλη δόση, αλλά, «αγνοώντας αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια», συνέχισε να του χορηγεί παράνομη κεταμίνη.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του Πέρι, ο Ιβαμάσα του χορήγησε «σημαντικές ποσότητες κεταμίνης», έγραψαν οι εισαγγελείς. Την ημέρα που ο ηθοποιός υπέστη θανατηφόρα υπερδοσολογία, ο βοηθός του έκανε δύο ενέσεις πριν ο Πέρι του ζητήσει να ετοιμάσει το τζακούζι και να «του κάνει μια μεγάλη ένεση», ανέφεραν.

Λίγο μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης, ο Ιβαμάσα έφυγε για να κάνει κάποιες δουλειές για τον Πέρι και, όταν επέστρεψε, τον βρήκε νεκρό, με το πρόσωπο προς τα κάτω στο τζακούζι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Μετά τον θάνατο του Πέρι, ο βοηθός «συνέχισε τις παρανομίες του καταστρέφοντας αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνοντας άλλα μέτρα για να καλύψει τα ίχνη του και να παρεμποδίσει τη δικαιοσύνη», υποστήριξαν οι εισαγγελείς. Ισχυρίζονται ότι απομάκρυνε τα μπουκάλια κεταμίνης και τις σύριγγες από τον τόπο του εγκλήματος και παρέλειψε να αναφέρει την κεταμίνη στον κατάλογο των φαρμάκων του Πέρι, ενώ ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς μετά την κλήση του στο 911.

Ο Ιβαμάσα τελικά παρείχε «σημαντική συνεργασία» στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για άλλους κατηγορούμενους, ανέφεραν οι εισαγγελείς, ζητώντας ποινή φυλάκισης 41 μηνών — σχεδόν 3,5 χρόνια.

Ο Ιβαμάσα γνώριζε τον Πέρι από το 1992 περίπου, πριν γίνει ο μόνιμος βοηθός του το 2022 με αμοιβή 150.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν θέματα που σχετίζονταν με την ιατρική φροντίδα του ηθοποιού, ανέφεραν.

Ο Ιβαμάσα είναι ο πέμπτος και τελευταίος κατηγορούμενος στην υπόθεση που καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του στο σχέδιο παράνομης διακίνησης κεταμίνης προς τον Πέρι.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως η «Βασίλισσα της Κεταμίνης», συνεργάστηκε με τον Έρικ Φλέμινγκ για τη διακίνηση 51 φιαλιδίων κεταμίνης προς τον Ιβαμάσα, συμπεριλαμβανομένων των δόσεων που προκάλεσαν το θάνατο του Πέρι.

Η Σάνγκα καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε 15 χρόνια φυλάκισης.

Ο Φλέμινγκ καταδικάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα σε δύο χρόνια φυλάκιση, ενώ οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι στην υπόθεση επίσης καταδικάστηκαν ο Μαρκ Τσάβες σε σε οκτώ μήνες κατ' οίκον περιορισμό και ο Πλασένσια σε 30 μήνες φυλάκιση.

