Να επιστρέψουν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε εκτενή αναφορά στην περίπλοκη γεωπολιτική συνθήκη που επικρατεί στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στην εισήγησή του, ο κ. Φάμελλος ζήτησε ανοιχτά την επιστροφή της συστοιχίας των πυραύλων Patriot που το 2021 είχαν μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα γύρω από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας Aramco.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Επεσήμανε πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις και δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα οφείλει να ανακαλέσει τη μεταφορά πυραύλων Patriot που μεταφέρθηκαν το 2021 στη Σαουδική Αραβία και να αποτελεί προτεραιότητα ο άμεσος επαναπατρισμός όλων όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται και ο απεγκλωβισμός των ναυτικών από τα σημεία του πολέμου. Και είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να θέτει συνεχώς, δημόσια και ρητά τις θέσεις αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, επικρίνοντας σφοδρά την κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ότι «ο τραμπισμός εξελίσσεται σε δόγμα όπου το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει του διεθνούς δικαίου και η κυβέρνηση επιλέγει την επικίνδυνη πρόσδεση στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου».

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο εκφραστής της ασφάλειας και της σταθερότητας, ενώ η μόνη σταθερότητα που εγγυάται είναι αυτή της αισχροκέρδειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

