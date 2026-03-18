Φάμελλος: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός, αλλά δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες

Εκτενή αναφορά στη μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει εντός του ΣΥΡΙΖΑ για τη στρατηγική συνεργασιών του κόμματος έκανε κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της ΠΓ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

Όπως είπε, «παραμένει ανοιχτή η ανάγκη της κυβερνώσας προοδευτικής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα που τον στηρίζει. Ο κοινός προοδευτικός πόλος πρέπει να είναι ο στόχος».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν δείχνουν διαθεση συνεργασίας σημειώνοντας ότι «δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα συμπόρευσης από άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος. [...] Η Νέα Αριστερά μιλάει για "Λαϊκό Μέτωπο", οφείλει, όμως, να ξεκαθαρίσει αν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ενώ ταυτόχρονα σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, κ.α.».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σε αυτό θέμα επικεντρώνεται και η εσωκομματική κριτική που απαιτεί ρητές και γρήγορες αποφάσεις προκειμένου να καθοριστεί με σαφήνεια η πορεία του κόμματος προς τις εκλογές.

Ο κ. Φάμελλος τονισε ότι «σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς».

«Λύση είναι η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των προοδευτικών πολιτών και σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι συνεπής, ξεκάθαρος και αποτελεί εγγύηση της ενωτικής προσπάθειας. Και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πολιτική δράση για να δυναμώσει η πρόταση της ενότητας. Με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων θα δοθεί πνοή και θα κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις, τις οποίες φοβάται και η Δεξιά και το σύστημα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σημειώνεται ότι στελέχη της ΠΓ εξέφρασαν τη θέση ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθεί ρητά με επιστολή προς τα κόμματα και τις ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς καλώντας τα ευθέως σε συνεργασία και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει εκ των πραγμάτων αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές.

Όπως ξεκαθαρίζουν όμως από την ηγεσία του κόμματος, η απάντηση έχει ήδη δοθεί από τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είπε ότι «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

Κατά την Κουμουνδούρου, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη γνωστή σε όλα τα εμπλεκόμενα στη συζήτηση μέρη.

«Συμπερασματικά, έχουμε κατοχυρώσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημόσια για τη στρατηγική της προοδευτικής διεξόδου και για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πλέον με βάση την πρότασή μας τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κόμματα, η κοινωνία τη ζητάει και έχουμε συμβάλει σημαντικά την προετοιμασία μίας ενωτικής προοδευτικής προοπτικής με τη σταθερότητα του κόμματός μας και τη σοβαρότητα της δουλειάς μας. Σαφώς δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας και για τον λόγο αυτόν, το θέτουμε και στα υπόλοιπα κόμματα και τις προοδευτικές δυνάμεις», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στην ΠΓ.

