Σήμερα η κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - Λίγο αργότερα, ομιλία Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη

Πρωταγωνιστής της πολιτικής επικαιρότητας αναμένεται να είναι σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όχι τόσο επειδή θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Αλεξανδρούπολη, αλλά περισσότερο επειδή η ομιλία του θα διεξαχθεί λίγες μόνο ώρες μετά την έναρξη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων θεμάτων, σε μεγάλη έκταση το ζήτημα της στρατηγικής της Κουμουνδούρου απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Τα μαχαίρια έχουν ήδη «βγει» στην Κουμουνδούρου, καθώς το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα αποτυπωθούν και οι ευρύτερες ισορροπίες εντός του κόμματος, ωστόσο οι πολιτικές γραμμές θα χαραχθούν από σήμερα, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Με βάση την καθυστέρηση της Νέας Αριστεράς να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση, και την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να επανεξετάσει το θέμα της αυτόνομης πορείας, το μόνο ζήτημα στο οποίο καλείται να λάβει αποφάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό της στάσης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο ρητά εκφρασμένες γραμμές: Η μία του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογικής συμπόρευσης με τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα και η άλλη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και τάσσεται υπέρ της αυτόνομης πορείας του κόμματος. Ωστόσο, και εντός της προεδρικής γραμμής υπάρχουν διαφορετικές «αποχρώσεις», αφού άλλοι επιθυμούν ακόμη και τη διάχυση του ΣΥΡΙΖΑ στον νέο φορέα, άλλοι προσβλέπουν σε μια συνολική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίου κόμματος, εντός μιας εκλογικής συμμαχίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ άλλοι προσβλέπουν σε ρητή πρόσκληση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς σε συμμαχία με «ίσους» όρους και όχι σε έναν φορέα-ομπρέλα με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλες δυνάμεις να τεθούν υπό την καθοδήγησή του.

Το περίπλοκο εσωκομματικό σκηνικό που καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχο με τις μεγάλες εντάσεις της περιόδου Κασσελάκη, ωστόσο το επίδικο φαίνεται πως μπορεί να εξελιχθεί και σε ζωτικής/υπαρξιακής σημασίας για το κόμμα.

Η διάσταση απόψεων πάντως αποτυπώνεται και στις δημόσιες παρεμβάσεις των κεντρικών στελεχών του κόμματος, όπου αν και το κάλεσμα για ενότητα υπερισχύει, προκύπτουν και διαφορετικές αναγνώσεις για το θέμα.

Για παράδειγμα, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα όσα είπε πριν λίγες μέρες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος παρουσίασε ως αυτονόητη την ηγεσία Τσίπρα στον νέο συμμαχικό φορέα. Από την άλλη συζητήθηκαν πολύ και οι αναφορές του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος κινήθηκε στο δίπτυχο «όχι σε μοναχική πορεία - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται». Τέλος ο Τρύφων Αλεξιάδης που θεωρείται ότι βρίσκεται στο κλίμα Πολάκη, σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Αλέξη Τσίπρα τον καλεί να καθορίσει ρητά το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του και αν περιλαμβάνουν το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ ώστε «να καταλάβουμε αν και πώς θέλεις να συνεχίσουμε».

Στην Αλεξανδρούπολη για την «Ιθάκη» ο Τσίπρας

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, στις 19:00 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη όπου θα παρουσιάσει και πάλι το βιβλίο του Ιθάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία του κ. Τσίπρα θα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επειδή ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δε θα υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αν θα παρέμβει με κάποιο τρόπο και στα θέματα της κεντροαριστεράς, δίνοντας ένα μήνυμα ενόψει μάλιστα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, αλλά και του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στα τέλη του μήνα.

Άλλωστε, η γενική τακτική που ακολουθεί στις ομιλίες του, είναι να κάνει μια ομιλία με έμφαση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα κάθε φορά, το οποίο σχετίζεται και με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου βρίσκεται, ενώ στο τέλος κάθε ομιλίας σχολιάζει είτε λακωνικά, είτε πιο αναλυτικά το θέμα της ανασύστασης της κεντροαριστεράς.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι βέβαιο από τις πληροφορίες είναι πως ο κ. Τσίπρας σήμερα θα επιχειρήσει να στείλει μηνύματα για την εξωτερική πολιτική.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους τόσο για την εισβολή ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, τον οποίο αποκάλεσε «γελωτοποιό του βασιλιά» σχετικά με την προσέγγιση του απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ.

Παράλληλα, θα αναλύσει διεξοδικά την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα» εστιάζοντας στις τελευταίες δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις, και θέτοντας το δίπολο: Εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας;

Ουσιαστικά θα εκφράσει μια «γραμμή Τσίπρα» για τα εθνικά, διατηρώντας σε υψηλούς τόνους την κριτική προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και σαφείς κόκκινες γραμμές ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα σκιαγραφήσει μια αντιπολεμική αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική γραμμή για την εξωτερική πολιτική: Κατά του πολέμου και υπέρ της ρεαλιστικής προσέγγισης, αναμένεται να τοποθετηθεί με σαφήνεια για το ζήτημα της ασφάλειας των κρατών - μελών της ΕΕ ιδιαίτερα με τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν. Παράλληλα θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με την Αμαλίας, η παρουσίαση της Ιθάκης στην Αλεξανδρούπολη έχει και ένα σημαντικό συμβολισμό. Είναι ακριτικός νομός σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο όπου τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την αναβάθμιση του λιμανιού αλλά και την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU). Εργο που αναβάθμισε τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και συνολικά της ΝΑ Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι κατά την παρουσίαση, για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Νατάσα Λοΐζου - Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

Φώτης Μαλτέζος - Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης

Κατερίνα Μπέρδου - Δικηγόρος

Χάρης Τζήμητρας - Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

Χρήστος Χριστοδούλου - Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Την παρουσίαση αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά

Διαβάστε επίσης