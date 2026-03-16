Με το βλέμμα στο... Ιράν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη

Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με το βλέμμα στο... Ιράν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη
  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη και θα εστιάσει στον πόλεμο στο Ιράν και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις του.
  • Θα θέσει το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θα καθορίσει κόκκινες γραμμές για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ.
  • Ο ίδιος θα προωθήσει μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη και βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, με σαφές μήνυμα κατά του πολέμου.
  • Θα αναφερθεί στην ενεργειακή ακρίβεια και στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως ακριτικού νομού, επισημαίνοντας την πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης LNG που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Την Αλεξανδρούπολη επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για την επόμενη παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», επιμένοντας στη συγκεκριμένη στρατηγική δημόσιων παρεμβάσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει την ακριτική πόλη της βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένους συμβολισμούς, ιδιαίτερα σε συνθήκες ραγδαίων εξελίξεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινθεί σε υψηλούς τόνους τόσο για την εισβολή ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, τον οποίο μάλιστα είχε αποκαλέσει «γελωτοποιό του βασιλιά» σχετικά με την προσέγγιση του απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ, κατά την τελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία που του δίνει η εκδήλωση, προκειμένου να παρουσιάσει τη δική του γραμμή για τα εθνικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και σαφείς κόκκινες γραμμές ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.

Εκτενείς αναφορές θα κάνει επίσης στο θέμα της ακρίβειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, για το οποίο την περασμένη εβδομάδα το Ινστιτούτο Τσίπρα παρουσίασε αναλυτική επεξεργασία. Επίσης θα αναφερθεί στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως ακριτικού νομού σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο, υπενθυμίζοντας την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που ήταν έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο

Η εκδήλωση της Τετάρτης θα ακολουθήσει την πεπατημένη και των προηγούμενων παρουσιάσεων, με μια ομάδα εισηγητών που θα μιλήσουν για το βιβλίο από διαφορετικές επαγγελματικές αφετηρίες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg στην παρουσίαση θα συμμετέχουν οι:

  • Νατάσα Λοΐζου - Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας
  • Φώτης Μαλτέζος - Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης
  • Κατερίνα Μπέρδου - Δικηγόρος
  • Χάρης Τζήμητρας - Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη
  • Χρήστος Χριστοδούλου - Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά.

