ΗΠΑ: Αμερικανός αξιωματούχος δεν αποκλείει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήταν μόνο μία ώρα μακριά από το να επιτεθεί ξανά στο Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

In this photo released by the U.S. Air Force, U.S. Army troops work near a Patriot missile battery at Al-Dhafra Air Base in Abu Dhabi, United Arab Emirates, May 5, 2021. The U.S. military launched Patriot interceptor missiles during an attack Monday, Jan. 31, 2022, by Yemen's Houthi rebels that targeted the United Arab Emirates during a visit by Israel's president, the second-such time American troops have opened fire, officials said. (Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP)
Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Κογκρέσο, Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου κλήθηκε να σχολιάσει τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, υπό το φως πρόσφατων δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του ο Τραμπ είχε αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να δώσουν στο Ιράν «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα».

Ο Ντάνιλε Ζίμερμαν, βοηθός υπουργός Άμυνας για θέματα διεθνούς ασφάλειας, ρωτήθηκε αν μπορεί να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ο πρόεδρος διατηρεί τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του».

Όταν πιέστηκε εκ νέου για ξεκάθαρη απάντηση, επανέλαβε:

«Ο πρόεδρος διατηρεί τις επιλογές που χρειάζεται».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, δέχθηκε έντονη κριτική, με το σχόλιο ότι είναι «παθητικό» το γεγονός πως οι μάρτυρες δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις προς την αμερικανική κοινή γνώμη.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Brad Cooper, δέχθηκε ερωτήσεις από τον Δημοκρατικό Jason Crow, κατά τη διάρκεια, επίσης, ακρόασης στην Ουάσινγκτον.

Ο Crow επανήλθε σε προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε πει ότι οι ΗΠΑ θα δείξουν στο Ιράν «no quarter» (χωρίς έλεος).

Ο βουλευτής ρώτησε αν αυτή η φρασεολογία είναι λανθασμένη, επικαλούμενος το εγχειρίδιο του Δικαίου του Πολέμου των ΗΠΑ, το οποίο, όπως είπε, αναφέρει ότι απαγορεύεται να μην δίνεται «κανένα έλεος».

Ο ναύαρχος Cooper απάντησε αρχικά:

«Είναι σαφές από τη σκοπιά του αμερικανικού στρατού ότι θα τηρούμε τον νόμο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιούσε ποτέ ο ίδιος τη φράση «no quarter», απάντησε ότι το εγχειρίδιο προβλέπει μια σειρά από απαγορεύσεις και ότι ο ίδιος θα τις τηρεί.

Μετά από επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και διακοπές, απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν η συγκεκριμένη φρασεολογία είναι λανθασμένη.

Αντ’ αυτού επανέλαβε:

«Θα τηρούμε απαρέγκλιτα το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων».

Τεχεράνη: «Έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα»

«Το Ιράν, ενωμένο και αποφασισμένο, είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα. Για εμάς, η παράδοση δεν έχει νόημα: είτε θριαμβεύουμε είτε γινόμαστε μάρτυρες». Αυτό έγραψε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αμερικανός διοικητής χαρακτηρίζει ανακριβείς τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM και ο πιο υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με αναφορές για τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

Οι New York Times και άλλα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν είχε ανακτήσει πρόσβαση σε πολλές από τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις και τις υπόγειες εγκαταστάσεις του μετά από στρατιωτικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Κούπερ δήλωσε ότι αυτές οι αναφορές ήταν ανακριβείς, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

