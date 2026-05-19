Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα: Πήγε για περίπατο και πέθανε - Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του

Snapshot Η σύζυγός του κάλεσε το 112 και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Δεν υπήρξε τροχαίο ατύχημα, καθώς ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικό επεισόδιο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα καθοριστούν μετά τη νεκροψία, νεκροτομή και ιατροδικαστική εξέταση. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε η βόλτα ενός 70χρονου άνδρα στο δάσος του Ρούβα, στο Ηράκλειο, καθώς κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια της συζύγου του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti, ήταν γερμανικής καταγωγής και βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του για πεζοπορία, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος. Η γυναίκα του κάλεσε άμεσα το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, καθώς είχε ήδη καταλήξει κατά τη μεταφορά του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης.