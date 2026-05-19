Νέες αποκαλύψεις για την Μπριζίτ Μακρόν: Όταν ξεφορτώθηκε τη σαγηνευτική 20χρονη ασκούμενη Σεχραζάντ

Το αποκαλυπτικό βιβλίο του Φλοριάν Ταρντίφ για το ισχυρό ζευγάρι της Γαλλίας, Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, συνεχίζει να ανάβει φωτιές.

Υπενθυμίζεται ότι από τις σελίδες του, δόθηκε μία εξήγηση για το χαστούκι της Πρώτης Κυρίας στον σύζυγό της, στην είσοδο του αεροπλάνου, κατά την άφιξή τους στο Ανόι του Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη.

Τώρα, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η Μπριζίτ έχει τον πρώτο ή καλύτερα τον τελευταίο λόγο για τις προσλήψεις στα Ηλύσια.

Με τίτλο «Un Couple (Presque) Parfait — An (Almost) Perfect Couple», το βιβλίο βρίσκεται στην κορυφή των μπεστ σέλερ.

Ο Τάρντιφ είπε στο Les Grandes Gueules ότι η 73χρονη ξεφορτώθηκε μια 20χρονη ασκούμενη, επειδή «χρησιμοποίησε την αποπλάνηση για να πάρει αυτό που ήθελε: μια δουλειά στο Μέγαρο των Ηλυσίων». Η γυναίκα έχει ονομαστεί «Σεχραζάντ» στο βιβλίο.

? Gifle de Brigitte Macron : chamaillerie ou adultère ?



?️ @Florian_Tardif : "Il y a des conseillères qui postulent pour des postes à l'Élysée. Et dans le processus RH, le dernier rendez-vous est en compagnie de la première dame. Elle se méfie."#GGRMC pic.twitter.com/1xtXWRxvsk — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) May 15, 2026

Απομάκρυνε επίσης μια άλλη γυναίκα σύμβουλο από το μέγαρο λίγα χρόνια αργότερα, φέρεται να είπε ένας αξιωματούχος στο Τάρντιφ. «Υπάρχουν σύμβουλοι που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις στα Ηλύσια. Και στη διαδικασία HR, η τελική συνέντευξη είναι με την πρώτη κυρία. Είναι επιφυλακτική», είπε ο πολιτικός δημοσιογράφος.

Ισχυρίστηκε ότι μια φορά δήλωσε: «Αυτή, δεν μπαίνει» αφού έριξε μια ματιά στα τηλέφωνα ενός από τους συμβούλους του Μακρόν.

Ο Τάρντιφ μίλησε για τον Μακρόν και την εγγύτητά του με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί, την οποία φέρεται να προσφώνησε ως όμορφη και υπέροχη σε γραπτά μηνύματα.

Κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης, ο Τάρντιφ είπε ότι ήταν θυμωμένη αφού έριξε μια ματιά στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο σύζυγός της και η Farahani. «Αυτό που συνέβη είναι ότι [η Μπριζίτ Μακρόν], είδε ένα μήνυμα από μια γνωστή προσωπικότητα. Μια Ιρανή ηθοποιός, τη Golshifteh Farahani», είπε.

Ο Τάρντιφ το περιέγραψε ως «κλασική σκηνή ζευγαριού». Εν τω μεταξύ, ο Μακρόν απέρριψε το επεισόδιο του χαστουκιού ως «τίποτα» εκείνη την εποχή και είπε ότι «τσακωνόταν, ή μάλλον αστειευόταν, με τη γυναίκα μου».

Ο Τάρντιφ ισχυρίζεται ότι αυτή είναι η αλήθεια και «επαλήθευσε» το περιστατικό και όλα στο βιβλίο του βασίζονται σε γεγονότα. Ο συγγραφέας είπε επίσης ότι ο Μακρόν είχε μια «πλατωνική» σχέση με την ηθοποιό για μερικούς μήνες και της έστειλε «μηνύματα που πήγαν αρκετά μακριά».

