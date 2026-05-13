«Σεισμός» στο Mέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS σε Ιρανή ηθοποιό που «έκαψε» τον Eμανουέλ Μακρόν

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται είχε πλατωνική με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί που προκάλεσε ένταση στο γάμο του.

Στις 25 Μαΐου 2025, η Μπριζίτ Μακρόν έσπρωξε βίαια τον σύζυγό της κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ, γεγονός που προκάλεσε διεθνή δημοσιότητα.

Ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ υποστηρίζει ότι ο καβγάς οφειλόταν σε ζήλια μετά από μήνυμα SMS του Μακρόν προς την ηθοποιό.

Η συνοδεία της Μπριζίτ Μακρόν αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η πρώτη κυρία έψαξε το τηλέφωνο του προέδρου ή ότι η χειρονομία σχετιζόταν με την ηθοποιό.

Ο Μακρόν είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό ως αστείο παιχνίδι μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του, ενώ πηγές του Μεγάρου των Ηλυσίων το περιέγραψαν ως στιγμιαία χαλάρωση πριν την περιοδεία. Snapshot powered by AI

Στις 25 Μαΐου του 2025, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν έφτασαν στο Βιετνάμ για την έναρξη μιας ασιατικής περιοδείας. Ακριβώς τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε μπροστά στην ανοιγόμενη πόρτα του αεροπλάνου, το χέρι της συζύγου του τον έσπρωξε βίαια μακριά. Ξαφνιασμένος, ο αρχηγός του κράτους ανέκτησε γρήγορα την ψυχραιμία του και έγνεψε στην κάμερα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου αρκετές φορές και έδωσε αφορμή για κάθε είδους εικασίες.

«Η σύζυγός μου κι εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά», ισχυρίστηκε αργότερα ο Μακρόν. Η συνοδεία του, ωστόσο, το χαρακτήρισε ως «λίγο παιχνιδιάρικο καβγά». «Ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού, διασκεδάζοντας λίγο», δήλωσε μια πηγή στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός δημοσιογράφος στο Paris Match, προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Συγγραφέας ενός βιβλίου για το ζεύγος Μακρόν με τίτλο «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι», υποστηρίζει ότι ήταν ξεκάθαρα σκηνή ζήλιας.

Σύμφωνα με τις πηγές του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρούσε μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί για αρκετούς μήνες . «Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», δήλωσε ο Φλοριάν Ταρντίφ στο ραδιόφωνο RTL την Τετάρτη. Μερικά από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν «έφτασαν αρκετά μακριά», σύμφωνα με τις πηγές του, όπως ένα SMS που έγραφε «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

H Γκολσιφτέ Φαραχανί AP

Αυτή η κατάσταση «οδήγησε σε εντάσεις εντός του ζευγαριού, με αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να δημοσιοποιηθεί», εξήγησε, αναφερόμενος σε έναν «αρκετά σημαντικό» καβγά στο αεροπλάνο κατά την άφιξή του στο Βιετνάμ. Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν η Μπριζίτ Μακρόν διάβασε ένα μήνυμα από την Γκολσιφτέ Φαραχάνι στο τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου.

Η συνοδεία της Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι αυτή η χειρονομία συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό και δήλωσε ότι η πρώτη κυρία δεν θα έψαχνε ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της. «Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της», μας είπε επίσης η συνοδεία του Προέδρου, προσθέτοντας ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν είχε δημοσιευτεί από τον συγγραφέα.

Διαβάστε επίσης