«Σεισμός» στο Mέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS σε Ιρανή ηθοποιό που «έκαψε» τον Eμανουέλ Μακρόν

Η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί ήταν η πέτρα του σκανδάλου πίσω από το μνημειώδες χαστούκι της πρώτης κυρίας στον συζυγό της το 2025, αποκαλύπτει δημοσιογράφος του «Paris Match»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Σεισμός» στο Mέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS σε Ιρανή ηθοποιό που «έκαψε» τον Eμανουέλ Μακρόν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται είχε πλατωνική με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί που προκάλεσε ένταση στο γάμο του.
  • Στις 25 Μαΐου 2025, η Μπριζίτ Μακρόν έσπρωξε βίαια τον σύζυγό της κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ, γεγονός που προκάλεσε διεθνή δημοσιότητα.
  • Ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ υποστηρίζει ότι ο καβγάς οφειλόταν σε ζήλια μετά από μήνυμα SMS του Μακρόν προς την ηθοποιό.
  • Η συνοδεία της Μπριζίτ Μακρόν αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η πρώτη κυρία έψαξε το τηλέφωνο του προέδρου ή ότι η χειρονομία σχετιζόταν με την ηθοποιό.
  • Ο Μακρόν είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό ως αστείο παιχνίδι μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του, ενώ πηγές του Μεγάρου των Ηλυσίων το περιέγραψαν ως στιγμιαία χαλάρωση πριν την περιοδεία.
Snapshot powered by AI

Στις 25 Μαΐου του 2025, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν έφτασαν στο Βιετνάμ για την έναρξη μιας ασιατικής περιοδείας. Ακριβώς τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε μπροστά στην ανοιγόμενη πόρτα του αεροπλάνου, το χέρι της συζύγου του τον έσπρωξε βίαια μακριά. Ξαφνιασμένος, ο αρχηγός του κράτους ανέκτησε γρήγορα την ψυχραιμία του και έγνεψε στην κάμερα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου αρκετές φορές και έδωσε αφορμή για κάθε είδους εικασίες.

«Η σύζυγός μου κι εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά», ισχυρίστηκε αργότερα ο Μακρόν. Η συνοδεία του, ωστόσο, το χαρακτήρισε ως «λίγο παιχνιδιάρικο καβγά». «Ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού, διασκεδάζοντας λίγο», δήλωσε μια πηγή στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός δημοσιογράφος στο Paris Match, προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Συγγραφέας ενός βιβλίου για το ζεύγος Μακρόν με τίτλο «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι», υποστηρίζει ότι ήταν ξεκάθαρα σκηνή ζήλιας.

Σύμφωνα με τις πηγές του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρούσε μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί για αρκετούς μήνες . «Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», δήλωσε ο Φλοριάν Ταρντίφ στο ραδιόφωνο RTL την Τετάρτη. Μερικά από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν «έφτασαν αρκετά μακριά», σύμφωνα με τις πηγές του, όπως ένα SMS που έγραφε «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

France Cesar Award

H Γκολσιφτέ Φαραχανί

AP

Αυτή η κατάσταση «οδήγησε σε εντάσεις εντός του ζευγαριού, με αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να δημοσιοποιηθεί», εξήγησε, αναφερόμενος σε έναν «αρκετά σημαντικό» καβγά στο αεροπλάνο κατά την άφιξή του στο Βιετνάμ. Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν η Μπριζίτ Μακρόν διάβασε ένα μήνυμα από την Γκολσιφτέ Φαραχάνι στο τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου.

Η συνοδεία της Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι αυτή η χειρονομία συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό και δήλωσε ότι η πρώτη κυρία δεν θα έψαχνε ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της. «Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της», μας είπε επίσης η συνοδεία του Προέδρου, προσθέτοντας ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν είχε δημοσιευτεί από τον συγγραφέα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αρανίτης: Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η προσωπική μαρτυρία της Βούλτεψη: Ο Τσίπρας καθησύχαζε τον Σουλτς το 2014 - «Όταν έρχεται εδώ είναι νομοταγής»

14:29ANNOUNCEMENTS

Μια «ηλεκτρισμένη» Κυριακή στον Λυκαβηττό με το All Star Party του “Τhis is Athens City Festival”

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανία: Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

14:01ΥΓΕΙΑ

Ποια επαγγέλματα για τις μητέρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο παιδί

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

13:54ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μερικοί άνθρωποι είναι «μαγνήτες» κουνουπιών - Τα κουνούπια δεν τσιμπάνε τυχαία

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Μέσα στο καταφύγιο που φροντίζει και μεγαλώνει πιθήκους μπονόμπο για να τους σώσει από την λαθροθηρία

13:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέχνη της Ελένης Ανεστή-Τσάκα «ζωντανεύει» στο Βυζαντινό Μουσείο Άργους

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πόσο ασφαλή είναι τα κρουζιερόπλοια - Από το πλοίο-φάντασμα του κορονοϊού Diamond Princess στο MV Hondius

13:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων - Πόσες θέσεις διεκδικούν οι υποψήφιοι

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να αποσυρθεί άμεσα»: Ο Μαρινάκης ζητεί παρέμβαση Δικαιοσύνης και ΕΣΡ για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

13:15ΥΓΕΙΑ

1 στους 3 Έλληνες πάσχει από «σιωπηλή νόσο» που ευθύνεται για το 16% όλων των θανάτων

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννόπουλος στο Newsbomb: Δύο παιδιά τη μέρα δηλώνουν αυτοκτονικότητα - Αποτρέψαμε 380 πέρυσι από βέβαιο θάνατο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλόνισε στη δίκη διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 3χρονο Άγγελο: «Έκανε έναν αναστεναγμό κι έκλεισε τα μάτια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να αποσυρθεί άμεσα»: Ο Μαρινάκης ζητεί παρέμβαση Δικαιοσύνης και ΕΣΡ για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλόνισε στη δίκη διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 3χρονο Άγγελο: «Έκανε έναν αναστεναγμό κι έκλεισε τα μάτια»

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

14:01ΥΓΕΙΑ

Ποια επαγγέλματα για τις μητέρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο παιδί

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ